【婚紗展】90後情侶檔　出租3D打印婚紗　度身訂做最平$4,000起

3D printing立體打印技術已流行多年，並應用到不同層面上，如產品設計、建築及醫療等，但又有沒有想過此技術可與婚紗配合？ Kitty和Zac分別修讀時裝設計及產品設計，在學時發現3D printing技術的可塑性高，與時裝配合會有意想不到的視覺效果。藝人岑日珈、鄧麗欣及吳莫愁等都有借用他們設計的衣服作造型照，而梁漢文及謝安琪也曾在演唱會上穿上由他們參與製作的表演服。他們的設計究竟有甚麼特別的吸引力？

Kitty負責晚裝及婚紗設計，Zac負責3D printing配件的設計。﹙歐嘉樂攝﹚

今年27及28歲的情侶Kitty和Zac，2017年創立Portion Studio，設計婚紗及晚裝之餘，最大賣點是可以租借配合3D printing配件的婚紗，將配件用皮帶繋於胸前、腰間或肩上，營造出時尚獨特的感覺。婚禮一生一次，大家總想成為一次主角，現時很多年輕新人都追求新穎觸目的舞台元素，Kitty指：「配合3D printing配件的婚紗，就如登台一樣觸目又特別。」配件有流線型的形狀、幾何圖案組成的立體紋理、透明蝴蝶形狀等，這都是普通布料營造不到的效果。

石膏易爛 要不停測試

Kitty和Zac分別於2015及2013年在香港理工大學畢業，而說到初次以時裝結合3D printing物料，是在Kitty準備畢業時裝表演項目時，「當時想混合不同的物料，尋求更多的可能性，而3D printing配件的結構及設計圖比較複雜，需要更精準量度，於是我向修讀產品設計的Zac求助。」

雖然Zac在3D printing設計圖方面較易上手，但在物料使用上，二人都試過很多失敗的例子，Zac說：「Kitty的設計圖是2D平面的，我需要為配件加厚度及層次變成立體，再就細節修改。初初試過採用1至2毫米厚度的物料製作，但很易斷裂，所以之後再加厚；物料上，一開始用石膏，雖然精美但很容易爛，然後試過用硬膠、尼龍及樹脂，相對地耐用。」Zac表示樹脂可以加工造成不同的效果，「電鍍成金色、銀色及黑色亦可，連透明都可以造到，然而樹脂有時不夠韌性，所以我們會就設計結構需要而考慮使用尼龍物料。」

Kitty表示該次時裝表演的效果相當不錯，很多評判及業界人士都深表興趣，亦造就了她畢業後的工作機會。

Kitty過往的作品及各種配件，按圖了解：

Kitty於2015年的畢業作品，首次採用了3D printing配件加晚裝的設計。﹙被訪者提供照片﹚

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儲舞台經驗 喜歡做大裙

Kitty畢業後在造型師介紹下而為藝人們設計造型及衣服，梁漢文、謝安琪及Hotcha的演唱會中，都有演歌服是出自Kitty和Zac之手，「最難忘是參與製作謝安琪的演唱會那個一條條線造型的3D printing配件，因為太幼很易斷，試過很多次才改良成功。」雖然參與演出項目，在造型及設計上都可以嘗試新鮮大膽，但Kitty還是喜歡做晚裝大裙，「我們亦希望可以更多人嘗試到3D printing配件的造型，不單單是明星才可穿。」她指，3D printing配件加上時尚的晚裝，其實都有普及的機會，故決定自己創業。

他們怎樣分工及曾與甚麼藝人合作？按圖了解：

Kitty說：「我們亦希望可以更多人嘗試到3D printing配件的造型，不單單是明星才可穿。」﹙歐嘉樂攝﹚

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二人於2017年創立Portion Studio，主要做簡約的晚裝和輕婚紗，還大力推行3D printing的配件，「一開始以晚裝為主力，但發覺不是所有顏色都與3D printing配件合襯，最後覺得白色、黑色和紅色的裙效果最好，當中白色最靚，所以想試試做婚紗。」Kitty指因亞洲人身形與外國人不同，所以設計的婚紗都以剪裁簡潔利落為主，「我覺得最完美的婚紗是不花巧、輕身、合身及舒服，且配合立體元素，如釘珠。」

Kitty坦言一開始擔心反應不好，「因為香港暫時未有人造，故很多客人都未曾了解，所以未必個個都能接受，豈料有客人指定要試3D printing款式的婚紗！」她指現今年輕的新人都很捨得花錢在自己的婚禮上，而消費模式都有所改變，「以前他們想一晚換6至7條裙，現在反而只換3至4套，但每套都多花心機和金錢。試過有客人用超過$3000租一條裙和3D配件。」這無疑是給Kitty和Zac的一支強心針，讓他們放膽去做。

發揮創意的同時，他們有留意市場反應，亦當然有試過有失敗的作品，Zac表示：「客人不喜歡太大型的配件，亦不太喜歡黑色配件，所以日後會多造小型的配件。而顏色方面，銀色及白色最受歡迎。」Kitty則指：「透明樹脂的3D配件需要較多時間打磨，製作需時，但卻容易發黃，加上因為作為大件配件放於胸前會太性感，故很暫時未有婚禮客人選擇，所以為免費時失事，日後只會製作細小的透明配件。」此外，皮帶的配合都是多次失敗後的定案，Kitty指一開始只用皮條及布條作固定，「但不夠力又不貼身，客人難以調校鬆緊及自行穿着較吃力，加上不太美觀，所以才會改用厚身受力夠的皮帶。」

晚裝與3D printing配件可以分開租借，租借晚裝或婚紗由$1388起，3D printing小配件則由$888起，大型的則$1400起。而度身訂造晚裝設計收費為$4000至$5000起，視乎布料及細節而定。

Portion Studio現在的作品，按圖了解：

大型的3D printing配件繫於腰間，很有古典女神的感覺。﹙歐嘉樂攝﹚

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宣傳難 試過淡季冇生意

然而，雖然慢慢摸索到客人的喜好，但Zac指宣傳3D printing婚紗有一定難度，單靠facebook、ig及網站的廣告實在不夠，他表示：「現時3D printing系列佔總生意的兩成，為了讓更多人認識3D printing與婚紗可以結合的概念，我不時都會應邀請分享製作上的心得及市場趨勢。」

他們除了租借及設計晚裝及婚紗外，還會接不同的服裝設計項目，如藝人的造型設計、MV及廣告拍攝造型設計、花車巡遊表演服及機構周年派對服裝設計等，但Kitty笑言：「婚嫁行業旺季在年尾及年頭，暑假為淡季，之前都試過淡季完全冇生意，很徬徨。雖是一個很好的機會設計新系列，但一製作就要用錢，所以都幾大壓力。同時會質疑自己的品味，怕自己的設計不入流。那三個月真的很難過，唯有靠接其他平面設計工作、開首飾設計工作坊等支持下去。」

然而他們沒有想過放棄，雖然淡季過後生意恢復，但這個經歷卻令他們積極想想周邊商品的商機，「而我們都很喜歡畫畫，之前試過送手繪人像畫與新人作禮物，然後身邊朋友都很喜歡，提議我們推出市場。」Kitty覺得開發不同的業務不失為一個新鮮的嘗試，同時可以在淡季時幫補一下。

Portion Studio平均每月賺2至3萬元，旺季時則可達7至8萬元，二人希望日後可以研發更多與婚嫁有關的周邊商品。

人像畫的訂單反應不俗，點圖放大：

Kitty笑言：「婚嫁行業旺季在年尾及年頭，暑假為淡季，之前都試過淡季完全冇生意，很徬徨。雖是一個很好的機會設計新系列，但一製作就要用錢，所以都幾大壓力。」﹙歐嘉樂攝﹚

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﹙歐嘉樂攝﹚ 後記：情侶工作有沒有嗌交？ 情侶一起工作特別容易嗌交，而且他們一個着重美感，一個着重可行性，在製作3D printing婚紗的過程中一定曾試過有意見不同的時候吧？Zac笑言：「沒嗌交，通常都是我被罵，哈哈。但溝通真的很重要，要着重實行性之餘，都要了解Kitty的創作意念，在修改上才可以配合。」 合作中的磨合和溝通是必經的一環，但他們都很尊重對方的專業，亦很清楚品牌的風格，所以才可以造出如此簡潔精美的作品。

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