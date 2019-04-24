【婚紗展】自製婚戒工作坊場場爆滿　專門店：我哋唔講奉承說話

戒指在很多夫妻眼中不可或缺的飾品，代表二人對婚姻的承諾和身份的象徵。在愈來愈著重個人化的時代，獨特的手造婚戒成為不少新人的選擇。 有婚戒公司表示，近年消費者對婚戒的要求已超越了品牌的知名度及價錢，反而更著重戒指背後的意義，對手造戒指工作坊的需求上升，他們亦希望藉此加強大眾對金屬及珠寶的知識。

與坊間的大品牌不同，Dawn Wedding非常著重教育顧客對金屬的知識，以及分享各個代理品牌背後的故事和工藝特色。（龔嘉盛攝）

在2016創辦的Dawn Wedding，既為一個搜羅並發售全球各個品牌戒指的公司，亦是一間可讓顧客親手打造戒指的平台，每次舉辦辦工作坊，都會吸引了不少對手工藝有興趣的新人或夫婦參加，一同為另一半打造愛情信物。

該公司助理品牌總監羅翠珊（Korie）指，手造戒指工作坊共有兩個課程，分別是完整工作坊（Full Workshop）及半工作坊（Semi Workshop）。前者由零開始製作戒指，共需8小時，並由金工師指導下製作。金工師Crystal表示，顧客要先將條狀金屬退火，令金屬變軟身，再根據個人的喜好及手指形狀，調整戒指橫切面，「二人要分工合作，一個睇一個拉，才可完成拉線工序，少一點耐性和力氣也不行。」

手造戒指工作坊流程（按圖了解）：

選擇戒指橫切面（龔嘉盛攝）

+ 4 + 3 + 2

在調整好戒指的橫切面後，顧客下一步便要為戒指塑形，將戒指造成環狀，Crystal笑指，很多人擔心自己手藝不佳，令戒指形狀變得奇怪，但其實工作坊內設一些小工具輔助，是可令客人簡單一點地塑造出理想形狀。完成戒指的雛型後，需要進行拋光，造出令面或啞面等不同打磨效果，「很多客人都喜歡raw（原始）一點，比較有手工感。」

拋光後，就是鎚擊步驟。客人可選擇不同形狀和粗幼的鎚仔，製作出獨特的鎚仔紋。Crystal表示，即使客人使用同一個鎚，但紋路亦會因每人不同的力度、節奏及放鬆程度等而有所不同。最後則是打磨及刻字，客人可以挑選喜歡的字型，使用刻字機，互相為另一半的戒指留下愛的印記。完成後可將戒指交給工匠鑲嵌鑽石。

金工師會指導工作坊參加者，逐步製作戒指，完整工作坊共需八小時。（龔嘉盛攝）

手造戒指固然夠心思，但代表一生一世的戒指，物料也相當重要。Crystal指，手造戒指使用的物料為18K金，所謂18K金是黃金含量至少達到75%的合金，而其餘25%則為包括鉑金、鈀金等其他貴金屬。

銀白色婚戒在市面上較為常見，Crystal表示，愈來愈多客人追求款式特別的戒指，因此18K灰金物料便成為貴金屬新星，因它的戒指呈灰金顏色，主要以75%黃金再加入25%深黑灰色的鈀金製成。

手造戒指可按個人喜好造出令面、啞面以及不同紋路。（龔嘉盛攝）

不說客套話

Korie指，他們希望客人親手製作的戒指可以戴一輩子，所以他們非常著重戒指物料，亦會藉此教育客人有關金或珠寶等知識，「坊間珠寶店銷售員只會講『呢款好靚呀，好襯你』，我們不會說這些說話，反而會透過了解客人的需要，協助他們挑選適合的物料。」

她續指，不少客人對金屬認識少，因此產生誤解，例如有人曾問戒指會不會掉色，其實這是視乎戒指的做法，「黃、灰、玫瑰色都是金屬的原本顏色，並不會甩色，但有些戒指曾經過電鍍過程處理，在外層加添另一種顏色的話，便有機會甩色，原理好像女生化妝一樣。」

Full Workshop的價錢由三萬元起，包一對戒指，Korie表示，工作坊頗受歡迎，每逢星期六日及公眾假期都會額滿，有興趣報名人士最少要早一個月預約。（龔嘉盛攝）

更多工作坊相片（按圖了解）：

（受訪者提供）

K金一定最好？

此外，有客人表示想買18K白金戒指，原因是白金不會變形和「襟」，Korie表示，不少都市傳說令人覺得18K金一定是最好，但其實不同金屬各有特質。以18K白金及鉑金比較，前者含有75％金，及25％其他金屬，後者則由95％鉑金，及5％其他金屬組成。鉑金純度極高，粒子排列緊密，比18K金重，因此更賦質感。

結婚戒指日日戴，除了外觀漂亮，舒服亦是必要條件。Crystal表示，曾有一對結婚三年的夫婦來造戒指，一問之下才知道妻子在結婚第二天時，因玫瑰金婚戒令皮膚過敏，整隻手指腫起來，戒指脫不下來，更要到醫院找醫生處理；丈夫亦因戒指大小不適合而感到不舒服。最後，Crystal建議他們用鉑金製作戒指，比較不容易引起敏感。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O