【婚紗展】讓婚戒訴說愛情故事　專門店：顧客著重戒指背後意義

戒指是愛情信物，在婚禮中，新人交換結婚戒指，象徵了彼此的承諾。有人以婚戒的價錢衡量愛的重量，亦有人看重婚戒背後的品牌理念和工藝特色。 本地戒指專門店Dawn Wedding的助理品牌總監羅翠珊（Korie）指，市面上的婚戒款式比較單一，而且難以呈現產品的原有價值、質量以及背後的故事，因此公司希望藉球訂製、故事對戒及手造戒指服務，跟大眾分享他們品牌的價值觀。

該公司助理品牌總監羅翠珊（Korie）指，近年消費者對婚戒的要求已超越了品牌的知名度及價錢，反而更著重戒指背後的代表的價值和意義。（龔嘉盛攝）

Dawn Wedding團隊共有約十人，包括資深金工師、寶石鑑證師、鑽石鑑證師、設計師等。Korie表示，員工會親自到世界各地的工匠和金工作坊搜羅高質量、配戴舒適及風格獨特的婚戒，現時代理包括來自德國、日本、荷蘭、土耳其、台灣等十個品牌，「團隊成員擁有專業的金工及珠寶知識，更懂得欣賞品牌的精粹，大部分都是香港人未聽過的牌子。」

Korie舉例指，德國品牌Niessing有金工殿堂之稱，成立於1873年，憑其非凡的工藝和獨特的設計獲獎無數。在1970年代就更創造了聞名於世的Tension Ring，利用力學原理把鑽石緊緊地嵌在戒指上，可360度欣賞鑽石。

德國品牌Niessing的Tension Ring，利用力學原理把鑽石緊緊地嵌在戒指上。（龔嘉盛攝）

另外，源自日本的木紋金（Mokumegane）是一種獨特的金工技藝，金工職人透過複雜的工序，把不同成色的金屬積層，熔合和扭曲鍛造而成。Korie指，木紋金在四百年前江戶時代開始盛極一時，是武士刀把的裝飾，「木紋愈複雜代表愈高級，明治維新後，武士職位被廢，職人為了尋找出路，將技術套用於飾物上，令技術得以流傳。」

來自西班牙的Labro，深深被木紋金的魅力吸引，到日本召集僅餘熟悉相關技術的職人，鍛造木紋金婚戒。Korie笑言，不少客人了解木紋金的歷史背景和製作過程後，深受此工藝吸引，對其他設計也看不上眼。

來自西班牙的Labro，深深受木紋金的魅力吸引，更親自到日本召集僅餘懂得相關技術的職人，鍛造出優質的木紋金婚戒。（龔嘉盛攝）

按圖了解其他品牌的特色婚戒：

日本品牌AbHerï的設計師和工匠利用獨門秘方「Milgrain」手壓珠邊以及「Hand engraving」和式雕刻，打造精緻夢幻的戒指。（龔嘉盛攝）

訂製服務 讓戒指說故事

除了環球訂製服務，該公司亦提供故事對戒服務，透過情侶分享的愛情故事，設計出獨一無二的戒指，並保證不會再生產一樣的產品。Korie指，「我們會提供兩款風格各異的戒指給顧客選擇，幸運地從來沒有客人不滿戒指設計，反而對兩款都愛不釋手。」

Korie表示，每一對婚戒都蘊含了夫妻或情侶之間獨有的愛情故事，而作為自己愛情故事的主角，不論是特別的經歷、老地方、獨有的稱呼、對未來的遠景，或是純粹對款式的獨特追求，設計師也會因應他們的需要設計出屬於二人的婚戒。

作為故事對戒服務的主理人，Korie（右）指，聽到客人的愛情故事都覺得非常感動，雖然每一次都充滿挑戰性，但團隊都很享受腦激盪的過程（龔嘉盛攝）

天空，海洋，大地，還有你

Korie分享了其中一個愛情故事：Eric和Yan因走出香港，在澳洲工作假期時相識、相知、相愛，加上二人都熱愛山水，喜歡旅行和體驗不同文化，因此是生命不可或缺的一部份。二人希望結婚戒指能夠充份表現他們的相識和個性，同時要求簡約的設計及使用白色金屬，令設計難度增加。

最後，設計師採用雙戒圈重疊設計，中間以機關固定，令戒指可以360度旋轉。外戒表面做了霧面打磨，象徵天空。內戒的轉動如地球儀般，圈面做了兩種打磨處理，一邊代表海洋，另一邊象徵大地。戒指重疊時，大家只可以看見內圈自己名字的刻字，但當戒指轉出來時，二人的刻字會組合在一起，形成一個地球的標誌。Korie指，這個獨特的設計象徵著二人的緣份，因興趣及個性使然走出世界，看天空、遊海洋、踏大地的時候，遇上了生命中的另一半。

這對婚戒，設計似是平平無奇…（受訪者提供）

原來設計是分為外圈與內圈，並能作360度旋轉，象徵天空、海洋、大地與所愛的人。（受訪者提供）

一線天外

家傑是西貢鹽田梓的原居民，數年前，為了協助復修荒廢的鹽田梓，他放棄了穩定的工程師工作，在村內如同野人般生活了幾年。他剛剛開始在鹽田梓工作的時候，抬頭向上望，樹林密密麻麻，一線的天空成為他努力的原動力。

女主人翁Chloe與家傑相識於鹽田梓，慢慢由朋友發展成戀人，以前的戀愛令Chloe對愛情失去信心，唯家傑令她感受到溫暖，如同生命中的一線光。她形容二人就好像是對方的空氣，雖然看不到但非常重要。

創作團隊費煞思量，以中空戒指設計，比喻對方如同空氣般重要，而中空位置以18K金雙色處理，男戒和女戒可以組合在一齊填滿空隙，代表二人互相緊扣，戒指內部亦有一條雕刻線貫穿兩隻戒指，寓意鹽田梓的一線天。

戒指中空的位置，代表男主人眼中的天空（受訪者提供）

用戒指盛載愛情故事，為婚戒多添一層意義，也可不時提醒夫妻之間相愛的原由。相戀不容易，經營愛情更困難，但願每對愛侶在面對難關時，能以金工職人的耐性與堅持，仔細琢磨屬於兩個人的愛情。

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