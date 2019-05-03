【職場故事】90後女生圓夢化身錄音師：興趣可以「當飯食」

要帶領觀眾投入電影及廣告的虛擬世界，出色的音樂是不可或缺的。90後的袁蔚彤（Wing）自小熱愛音樂，同時是一個電影迷。Wing完成音樂相關高級文憑課程後，加入本地知名音樂人陳光榮的音樂製作團隊，負責電影及廣告音樂的錄音及混音工作，更包括入圍香港電影金像獎的作品。

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著名作曲人陳光榮譜出多首大熱作品，是多屆香港金像獎最佳原創電影音樂獎得主。Wing曾修讀數碼音樂及媒體，現時於陳光榮開辦的音樂製作公司擔任配樂錄音師，負責電影及廣告配樂的錄音及混音工作，4年間曾參與近20部本地電影的音樂後期製作，包括《黃金兄弟》、《追龍》、《殺破狼》系列、《空手道》等。

90後的Wing將興趣發展成職業，能投入配樂事業令她樂此不疲。（作者提供）

音樂為電影添魅力

Wing自小熱愛音樂，中學時期開始學結他，並已考獲8級。中學畢業後，Wing未有按興趣選擇音樂相關課程，反而選讀應用科學學科課程。雖然如此，學校老師留意到Wing對音樂的興趣及天分，多次鼓勵及安排她於校內活動表演結他，逐步確立Wing的音樂夢，其後轉讀數碼音樂及媒體高級文憑。

初時家人對Wing選擇發展音樂事業有所保留，但後來看見她的工作成果，為她感到自豪。她說：「屋企人會到戲院捧場，欣賞我參與製作的電影。」

配樂與影像的完美結合，往往能帶領觀眾感受電影中的想像世界。Wing分享道：「作曲人會使用電腦合成的音樂編寫電影及廣告背景音樂及歌曲等。我的工作是運用合適的錄音技巧，將錄製的樂器聲音，有層次、有質感地呈現在配樂中。另外，我亦負責混音工作，透過調整音色，讓音樂襯托出電影或廣告所需的風格，令情節更引人入勝。」

Wing又指如何按音樂風格挑選錄音所需器材是配樂錄音師一大挑戰：「光是麥克風已有100種。錄製音樂需要耐性和時間，每一首歌均十分獨特，沒有一本『通書』。」Wing指一般電影配樂需花數個月時間製作。

香港的錄音室面積有限，一般牽涉數十人的管弦樂需要往外地錄製。Wing過去便曾遠赴日本、北京等地分別為廣告及電影錄製管弦樂配樂。

Wing熱愛音樂，自少開始學習樂器和樂理，早為音樂夢做好準備。（作者提供）

興趣變事業

Wing坦言最開心是能把興趣發展成事業：「天分和努力是事業發展的重要元素，但大前提是興趣，令我有動力做得更好。有興趣的話，即便遇到困難，也會盡力找出解決問題的方法；加上堅持及努力，興趣其實可以『當飯食』。」

不少人往往只將興趣掛在口邊，但Wing指一定要爭取學習機會，才能將興趣發展成事業：「讀書時期，我一放學便去閱讀一些和音樂製作相關的書籍；平日又會為朋友創作的歌曲錄音及混音，錄製一些作品，好使日後遇到機會時，能隨時將自己的作品和別人分享。」

她慶幸在學時已有機會學到作曲編曲、配樂及管弦樂編寫、音效後期製作等知識，而院校配備先進的訓練器材，讓她入職前已具備錄製配樂的操作技術；及後更有機會跟隨知名本地混音師學習，有助她累積經驗，投身配樂錄製這門專業。

內容提供：職場多面睇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「90後熱愛音樂女生 成電影配樂「幕後功臣」」​】

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