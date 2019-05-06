【招聘】新世界嶄新比賽吸才　不限學歷經驗　HR：要有企業家精神

為了聘請合適的人才，不少公司都各出奇謀。新世界發展在今年三月連續第二年舉辦A. Entrepreneur Adventure Programme，務求以創新的方式，吸納具企業家精神及創新思維的人才，吸引超過300人參加。去年該公司透過活動招聘了二十人，當中包括大學畢業生及基金經理等。

A. Entrepreneur Adventure Programme只需參加者提供姓名、電話、身份證號碼即可，不論背景及學歷，只用能力分高下。（受訪者提供）

新世界發展首席人才發展總監暨人力資源總監趙慧嫻表示，活動由公司執行副主席兼總經理鄭志剛博士構思，今年比賽以新世界生態圈（New World Ecosystem）為主題，參加者在為期兩日的賽事中，透過一分鐘電梯簡報（Elevator Pitch）去推銷自己或團隊，並即時與不同背景的參加者組隊合作，開發他們的商業構思，最後再向由新世界發展的內部企業家、創新企業的領袖及業界著名初創企業家組成的十人評判團，力銷自己隊伍的構思。

趙慧嫻表示，所謂企業家精神，即是當工作是一門生意，善用創意、膽識、危機意識、ROI等技能，帶動企業一同成長。（龔嘉盛攝）

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趙慧嫻又指，為了協助參加者完善構思，新世界派出多名內部企業家及行政人員提供意見，「除了idea（新想法），項目的可行性、市場定位、投資回報率（ROI）等都非常重要。」他們亦會從旁觀察參加者的表現，即使沒有贏取名次，亦有機會被選中加入新世界，期望他們以創新的方式營運公司原有和新業務。去年該公司透過活動招聘了二十人。

Rocky（右）畢業後收到不少offer（取錄通知書），但新世界為員工提供豐富資源，以及力求改變、願承擔風險的理念深得其心，故最後選擇加入此公司。（龔嘉盛攝）

新世發展有限公司高級經理（策略規劃）李健森（Sam）及Business Catalyst陳洛奇（Rocky）均是去年的參加者之一，之後獲邀加盟新世界。現時Sam主要負責新世界新業務的前期、落地及投資工作，而Rocky則參與與運動相關的創業項目。

Rocky去年剛大學畢業，修讀測量系的他坦言，參加比賽是希望搵工，「新世界業務多元化，除了地產外，更有酒店、養老、巴士、渡輪等範疇，年輕人對生活的不同方面都有新想法，公司提供了一個平台讓我們發揮小宇宙。」

Sam去年以教育主題App及二次創作廣告App，作為其參賽項目。（龔嘉盛攝）

Sam原本在法國巴黎銀行擔任基金經理長達12年，管理超過20億美元（約160億港元）的亞太區股票基金，「有一天突然覺得，做了多年股票買賣，沒有為社會貢獻和創造過新的東西，便決定辭職。」機緣巧合下，他參加了新世界的活動，藉此拓展人脈和擴闊眼界。

在芸芸參加者中突圍而出，Rocky認為自己實際及細心的特質最優勝，「我不會天馬行空，反而會留意一些好細微的事，因為我深信只要執行得好，小事情也有商機。」Sam表示，由於自己一人參賽，需找二至五位參加者組隊，考驗領導才能及個人魅力，「說服其他人放棄自己的idea好困難，要感染他們，令一乘六的效果大於六，比賽時亦要鼓勵隊員，即使沒有勝出也一定有得著，令他們更享受當中的過程。」

英識教育創辦人兼執行董事陳思銘是今年比賽的其中一位評判，他表示，創意、運用知識能力及情緒智商等軟技能在未來的社會愈來愈重要。（龔嘉盛攝）

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