【權力遊戲】信用就係CV　切勿欺凌弱小　GOT揭示15個職場法則

《權力遊戲》﹙Game of Thrones，簡稱GOT﹚自2011年開始播放，現已踏入第8個年頭，終於迎來到了最後一季。不少打工仔每逢星期一都會準時坐定定追劇，深深被《權力遊戲》中的爭鬥和陰謀計略吸引，但其實這些情節與場境不會覺得似曾相識嗎？現實中，我們不就是處於一個明爭暗鬥的職場之中嗎？

Tyrion並沒有放棄自己的人生，他讀萬卷書並修煉情商，成為劇中最有魅力和最富學識的男人。﹙《權力遊戲》截圖﹚

仔細一看，其實《權力遊戲》揭示了很多職場生存法則，當中的劇情或人物的性格有助我們在職場中發揮得更好之餘，也學懂如何提防其他人。以下15條法則中，總有幾條能助你渡過職場上的難關。

1.沒有永遠的主角

在命運面前，大家都是等同的渺小，沒有永遠的主角。就如Winterfell的城主Ned Stark一樣，並沒有主角光環，第一季便死了。而繼位的Robb Stark，即使英俊瀟灑，都在血色婚禮上死去，更差點全家歸西。《權力遊戲》單單67集，就死了330個主要角色，與職場上一樣，別以為自己是主角就不會死，因你永遠不知道事情在下一步怎樣發展，若不好好部處或打醒十二分精神，死了都不知所為何事。

死去的角色你又記得多少個？（按圖了解）：

Ned Stark﹙《權力遊戲》截圖﹚

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2.要有視死如歸的決心

《權力遊戲》中其中經典的一幕為「私生子之戰」，Jon Snow為了奪回Winterfell，而與Bolton家族展開戰爭。Jon Snow只有400騎兵，而Bolton則有2000騎兵，在戰爭中，Jon Snow視死如歸，有冒險的膽色，成功重燃士氣，最後等到救援，成功反擊，並成為Winterfell的城主。

3.別過份埋怨上司

作為領導者沒有你想像中的輕鬆，他們經常在高壓的環境下工作，面對明爭暗鬥的角力。龍母試過吃血淋淋的活馬心、Jon Snow試過被謀反的部下連捅十幾刀、Cersei更試過被脫光衣服在城裡遊行，身上全是被吐的唾沫和被掟大便。所以別過分埋怨你的上司，他所經歷的可能是你難以想像的。

龍母試過吃血淋淋的活馬心。﹙《權力遊戲》截圖﹚

4.信用是最好的CV

信用，在職場是很重要。《權力遊戲》中，Lannister家族是最講信用，有債必償，亦因這份精神而令Lannister家族受人擁戴，成為頭等貴族。正如你在職場上，要言出必行，不論大事如簽合同，或小事為同事買飯，總之良好的口碑和誠信就是你在職場上最實際的履歷表。

5.欺凌總會被反咬

Stark家族的大小姐Sansa，天生溫順美麗，比較單純無殺傷力，劇集前期，她總是夢想嫁給王子，但當經歷過現實的洗禮後，她開始黑化成長，並慢慢與整天欺負她的仇人報復。職場上，總會有些比較弱小又少說話的同事，他們很容易成為被欺負的對象，但做人別太過份，因人有容忍力，當一過了那條你不知的界線，他們隨時會反咬你一口。

Sansa由單純變為黑化：﹙點圖放大﹚

Stark家族的大小姐Sansa，天生溫順美麗，比較單純無殺傷力。﹙《權力遊戲》截圖﹚

6.學習好老闆特質

龍母可以說是職場中每個員工理想中的老闆化身！她的出身高貴（學歷、人脈和背景），對下屬關懷備至、獎懲分明，關鍵是自身實力足夠強硬，能給你足夠的安全感！這種老闆，沒有員工不喜歡吧？

7.不怕挫折

《權力遊戲》中，角色的生死已不能用常人的思維來預料，連強悍戰鬥力高的男人都可以隨時喪命。反而柔弱堅韌的女人們，在侮辱、殺戮、欺騙中咬牙堅持，終於以韌性與忍耐角逐大陸之主。現實職場的挫折，比起這些算得了什麼？

8.遠離賤老闆衰同事

及早遠離賤老闆和衰同事。Cersei與Joffrey這對母子，是人見人怕的太后和皇上，正正是職場中喜歡挑撥離間的八婆和賤老闆的代表。如果你的公司不幸有着這些人存在，那不用多說了，快點辭職吧！否則會被這些同事和上司迫出情緒病。

Cersei與Joffrey這對母子，是人見人怕的太后和皇上，正正是職場中喜歡挑撥離間的八婆和賤老闆的代表。﹙《權力遊戲》截圖﹚

9.人醜要多努力

Cersei的弟弟Tyrion是一個侏儒，也是他們家族認為的「一個笑話」。但Tyrion並沒有放棄自己的人生，他讀萬卷書並修煉情商，成為劇中最有魅力和最富學識的男人，筆者最喜歡的角色便是他了。一個其貌不揚的人，都可以靠自己的三寸不爛之舌而多次化解危機，並成功活到最後一季！他既以努力填補自己外型的不足，那打工仔們都應該好好訓練自己的才能，別一味只怪自己天生不足的地方，要以後天的努力來爭取。

10.展示實力以服人心

兩軍談判時，Cersei原本瞧不起龍母，但龍母直接騎着巨龍從天而降，一時就煞住了Cersei的威風。龍母將自己最強的軍事武器——龍，活生生擺在了女王Cersei的面前，通過強硬的實力向對方展示了自己的權力定位，讓對手不得不佩服。職場上也如是，少說話多做事，以實幹來證明自己的能力，總比口講無憑來得有說服力。

龍母將自己最強的軍事武器——龍，活生生擺在了女王Cersei的面前，通過強硬的實力向對方展示了自己的權力定位。﹙《權力遊戲》截圖﹚

11.看出問題 加以解決

在面臨異鬼南下入侵，只有Jon Snow指出自己、龍母、Cersei的三大勢力還在內訌。企業中不同部門之間溝通不暢的情況很常見，最難得的是看到了企業存在的問題、並能夠協調各部門的人共同解決問題的人，他們都是做大事的材料。

12.做最可靠的小薯

以Tyrion的隨從Podrick為例，他的職場哲學最適合職場新人使用。老闆被誣陷，面臨牢獄之災時，他並沒有背叛，而是只靠着忠心耿耿及辦事靠譜的信念，最終也贏得老闆的青睞。

13.放下個人情緒

Podrick被「外派」後，跟了個脾氣暴躁的女上司，但他一直心懷善意，沒有以怨報怨，更令女上司的情緒有所轉變，更使女上司心甘情願教會了他最重要的職場生存技能。

Podrick被「外派」後，跟了個脾氣暴躁的女上司。﹙《權力遊戲》截圖﹚

14.不夠強大別接觸權力

《權力遊戲》中，有很多小人物，都有着恰如其分的表現，他們沒有大本事，也不會將自己捲入職場鬥爭的核心，最終一路生存了下來。職場中，如果你不懂權力中心的爾虞我詐或權鬥，請不要輕易玩弄，否則隨時把工作也弄掉。

15.將挫折成為你的盔甲

Arya是Stark家族最小的妹妹，然而她在年幼時已經歷父母被殺及家族被毀的打擊。她慢慢成長，為復仇之路做好準備。Arya沒有Cersei的出身，也沒有龍母的天賦，她只好在苦難中學習刺客技能。很多觀眾都很喜歡這個角色，因為她堅強且有毅力，不容易放棄。打工仔就是需要這種堅毅不屈的精神，就讓挫折成為你的盔甲，成為更強大的人。

﹙資料參考：kknews.cc、人力資源分享匯、綜合報導﹚

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