【事業態度】熱愛工作　返工就是一種興趣？　Tim Cook：這是廢話

所謂的dream job，就是要找到自己喜歡，而且願意長期投身於其中的工作吧！ 每個打工仔都期望找到屬於自己的dream job，甚至希望不再視工作為一份苦差，而是一份熱情或一種興趣，然而蘋果公司的行政總裁庫克（Tim Cook）於上周在新奧爾良的母校杜蘭大學發表演說時卻說：「在Apple裏，這完全是廢話！」

不少所謂的「金句」都在故弄玄虛，讓人以為有所得着其實卻不明所以。庫克是次致辭便點出「工作不再是工作」這話是有多無聊。﹙VCG﹚

不少年輕人覺得若然找不到工作的意義，上班就只是一種苦差，唯有尋找一份自己喜愛的工作並盡情投入其中，上班的時間才算不枉。

但庫克上周跟一眾畢業生致辭時，卻分享了以下一席話：

有一種說法是：如果你要做的工作正是你所喜歡的事，那你的人生便再沒有上班這回事。…加人蘋果公司後，我明白到這完全是一句廢話。（If you love what you do, you will never work a day in your life...... At Apple, I learned that is a total crock.） 庫克，蘋果公司行政總裁

Steve Jobs抱着一股強烈的信念重投蘋果，並打動庫克放棄高薪厚職加入其中，參與改變時代的計劃。﹙VCG﹚

有熱誠就會努力

其實，庫克並不是指「寄情工作」有錯，他只是認為工作就是工作，不用硬把它視為別的東西。他又指，當大家找到一份感熱愛的工作時，自然便會努力去做好它，不會介意付出多少，有時甚至比自己想像中更投入去處理工作，達致得心應手的境界。

想成為改變的一部分

眾所周知，庫克是被蘋果公司聯合創辦人之一的喬布斯（Steve Jobs）邀請加入蘋果。庫克指喬布斯在1998年遊說他加入蘋果時，他所任職的公司Compaq是業界的其中一個龍頭，但蘋果那時卻是陷入瀕臨破產邊緣的企業。他知道蘋果是生產電腦的，但當時人們對購買電腦並未感興趣，喬布斯那時以一股改革時代的信念及遠見遊說他，令他感動，因此表示希望成為是次改變的一部份，並甘願放棄穩定的高薪厚職加入蘋果。

這已不只是關於iMac、iPod或其他之後所推出的產品，而是關於將這些產品設計帶來現實的價值。（I wasn’t just about the iMac or the iPod or everything that came after. It was about the values that brought these inventions to life.） 庫克，蘋果公司行政總裁

Tim Cook喜歡他的工作，但同樣要付出努力和面對壓力。﹙VCG﹚

清晨四點便起床

庫克喜歡在蘋果處理的工作，也找到了工作的意義，而且為達成這個目標，他也付出了很大的努力，例如他每天清晨四點便起床，先用一小時閱讀用家的留言，因這都是對改善系統十分有參考價值的意見，然後他便會去做一小時健身以紓解壓力。庫克很清楚工作就是工作，每天都得付出努力和面對壓力，他並沒嘗試把工作的責任與過程模糊，欺騙自己是為樂趣而上班。

放眼今天，不少打工仔都期盼做一份有意義的工作，又覺得工作要是沉悶沒趣，上班便是在浪費人生，但試從另一角度去想，是要找一份有意義的工作還是要在工作找到意義（難道人人都要去NGO上班才叫好）？是工作的本質沉悶還是自己未全情投入在工作中呢（有想過除出糧的一天外，還能怎樣在工作中獲得滿足感嗎）？

庫克的一席話，坦白地告訴大家世上沒有一份工是完全輕鬆的，希望在工作中求得快樂、滿足感，便得同時接受它會帶來挫折及不快，惟有從工作中找到值得自己付出時間與精神的意義，才不會被上班這回事打垮自己。

（資料來源：CNBC make it、Inc.）

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