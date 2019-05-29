【職場人際】乜都做好人其實乞人憎？　大膽得罪人反獲同事尊重…

從小的教育，總是跟我們說不要得罪人，不然哪天怎麼死的都不知道！因為這個「不要得罪人」的道理，讓很多人在生活上開始畏畏縮縮、步步為營，變成人見人欺的「濫好人」！但這樣真的是好的嗎？今天一起以心理學的角度來看這件事吧！

有些人非常無聊，成天就喜歡到處得罪別人，但此篇文章絕對不是教你成為這種人。（《我要準時下班》劇照）

怕冒犯到別人，其實常常都會讓你在說話和做事的時候，感覺綁手綁腳的，深怕一個不小心就得罪了別人！但其實你為了捍衛自己而得罪別人的時候，這才是真正的心理健康，畢竟每個人都不一樣，有時候亮出底線反而是一種成熟和自信的表現！

1. 得罪他人，其實是正常的防禦。

有些人非常無聊，成天就喜歡到處得罪別人，但此篇文章絕對不是教你成為這種人。得罪別人也是要看狀況的，而不是變成一個人人討厭的白目，那什麼條件下可以得罪別人呢？就是當對方冒犯到你的底線，讓你覺得非常不舒服的時候！這時候你一定要站出來捍衛自己，如果你選擇容忍，壓抑保護自己的本能，保證你會過得非常不快樂，而且對方的冒犯有一就有二，甚至會得寸進尺。

你一定要站出來捍衛自己，如果你選擇容忍，壓抑保護自己的本能，保證你會過得非常不快樂（《職場女王攻略》）

2. 得罪別人其實有助於人際關係改善

人類的天性其實是欺善怕惡的，到處都是想佔別人便宜的人，你越軟弱就越被看不起。如果你為了保護友誼而不斷退讓容忍，大家久而久之就會認為「你就是那種人」，說不定還會因為懦弱而慘遭鄙視。相反地，事實地站起來捍衛自己，告訴那些人你是有底線的，偶爾強勢的作風，反而會吸引其他人靠近，有助於人際關係發展。只能說人類就是一種奇怪的動物:)

人類的天性其實是欺善怕惡的，到處都是想佔別人便宜的人，你越軟弱就越被看不起。（《我要準時下班》劇照）

3. 想要關係更緊密，必須得罪人！

有些人出了社會就會面臨「選邊站」這件事，如果你想要升遷，建議要選邊站！大部分的我們，都為了不淌渾水、不想把生活搞的烏煙瘴氣，寧願選擇兩邊都不得罪，當一個不沾鍋！但不沾鍋的下場就是。兩邊都認為你「不是自己人」！有時候你得罪了其中一方，但獲得另一方的接納和結盟，反而在職場上能過得輕鬆（當然還是要選對邊）。

當然你也可以選擇繼續兩邊不得罪，這樣確實可以落得清閒，而且和每個人都保持良好的關係，只是沒有人會和你掏心掏肺、推心置腹而已，但你要知道，提拔和重用這兩件事，大家都會先選自己人，這就是社會現實啊！

有些人出了社會就會面臨「選邊站」這件事，如果你想要升遷，建議要選邊站！（《華麗上班族》劇照）

4. 有了底線，你比較不會迷失！

如果你為了友情或其他東西，而放棄了自己的底線，那請問你到底是誰？為什麼要過得如此卑微？害怕得罪別人而不斷容忍，其實算是一種自我放棄，這是不健康的心理狀態！別人說什麼你只剩下附和和接受，久而久之你根本就沒了自己！你必須堅持和捍衛自己的底線，才不會在這個骯髒的社會失去了自己。好好寫下自己的故事，而不是像條哈巴狗在別人的故事裡乞求一個小角色。

害怕得罪別人而不斷容忍，其實算是一種自我放棄，這是不健康的心理狀態！（《無法成為野獸的我們》劇照）

我們一直以來都被教導「以和為貴」，但當今的社會早已不適用。適時地勇敢站出來捍衛和爭取自己的底線和權益才是生存之道，維護自己的心理健康是很重要的事，學會保護自己就是走向成熟的第一步。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】