【理財】網民追捧的5大理財秘技　第一名：開App用盡信用卡優惠

在這個人工追不上通脹、畢業生每月基本工資15000元的年代，不少小資族為開創美好未來，提早迎接無憂無慮的退休生活，總有一套屬於自己的理財秘方，好讓小錢變大錢、車樓接著來、享受人生又能不瘦荷包！ 究竟透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有錢人都如何省錢致富的呢？趕緊來看看！

1. 銀行APP一指輕鬆理財

自從地球上出現智能手機，APP便逐漸成為人們生活不可或缺的便利工具，各間銀行的專屬APP尤其顯著，不僅將你所有想得到的櫃枱、ATM功能，如帳戶交易查詢、轉帳、換錢等，通通搬進手機裡；針對信用卡卡友推出的兌換紅利點數、各種電子支付等服務，也深受網友喜愛。

如此融入你我生活、致力達到理財生活化的管理收支、投資方式，普及後自然成為時下儲蓄達人心中第一存錢神器啦！

▼▼按圖放大，看另外四個最多網民用的「理財大法」▼▼

+ 5 + 4 + 3

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月30日至2019年03月29日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『小資族理財／省錢／存錢秘方』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

究竟透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看有錢人都如何省錢致富的呢？（DailyView提供）

延伸閱讀：

剁手黨最愛！十大網路超人氣購物平台！

還在跟你錢包過不去？實用記帳APP多款任你挑！

29歲就存800萬！他爆尻「存錢神技」 37歲爽退休大絕曝光

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】