【理財】網民追捧的5大理財秘技　第一名：開App用盡信用卡優惠

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在這個人工追不上通脹、畢業生每月基本工資15000元的年代，不少小資族為開創美好未來，提早迎接無憂無慮的退休生活，總有一套屬於自己的理財秘方，好讓小錢變大錢、車樓接著來、享受人生又能不瘦荷包！
究竟透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有錢人都如何省錢致富的呢？趕緊來看看！
1. 銀行APP一指輕鬆理財
自從地球上出現智能手機，APP便逐漸成為人們生活不可或缺的便利工具，各間銀行的專屬APP尤其顯著，不僅將你所有想得到的櫃枱、ATM功能，如帳戶交易查詢、轉帳、換錢等，通通搬進手機裡；針對信用卡卡友推出的兌換紅利點數、各種電子支付等服務，也深受網友喜愛。
如此融入你我生活、致力達到理財生活化的管理收支、投資方式，普及後自然成為時下儲蓄達人心中第一存錢神器啦！
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月30日至2019年03月29日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『小資族理財／省錢／存錢秘方』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
究竟透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看有錢人都如何省錢致富的呢？（DailyView提供）
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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】