【求職趨勢】發展AI精準配對　jobsDB：除咗人工，僱員開始重視…

決心搵工，也要找到與期望匹配的工作機會才行。本地求職市場龍頭jobsDB現時便利用AI技術協助用戶與企業配對，而jobsDB香港區行政總裁仇崑石亦分享現時求職市場的熱門行業及來年搵工趨勢。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石指雖然外圍經濟環境較多變動，但香港明年的求職市場仍然非常平穩。工求人現象依然存在。（歐嘉樂攝）

求職市場保持平穩

2019年已過了一半，打工仔如決心轉工，便得留意求職市場現況及發展趨勢。jobsDB香港行政總裁仇崑石認為，以整體來說，香港明年的求職市場雖然不如往年旺盛，但發展仍然非常平穩，「香港失業率長期偏低，最新季度只有2.8%。即是說，很多僱主都未聘請到足夠人手，仍然需要在市場盡量吸納人手。」

同時，與數碼工作相關的行業和工種最受求職者歡迎。仇崑石說：「香港很多產業都正在進行數碼化轉型，所以相關行業、工種都非常受歡迎，例如IT界的Programmer和Data Scientist，Marketing就有Digital Marketer。無論明年的經濟環境如何，這些職位的需求都十分大。」

金錢之外的考慮

不少人認為，打工不外乎為了那份人工，但來到今天，錢仍是重要，卻不一定是唯一。例如JobsDB在今年3月發佈的「引才法則」調查報告就訪問了二十個行業共六千名打工仔，報告除列出各項職業從業員對待遇與工作的不同要求，也可看到他們在尋找工作機會時有什麼考慮：「薪金與報酬」雖仍為轉工的第一考慮因素（20.1%），但「工作與生活平衡」（13.1%）的重要程度已經超越了「事業發展機會」（10.3%），成為他們在尋找新的工作機會時的第二重要關鍵。

仇崑石指這正好顯示出求職者心態的轉變：「Work Life Balance愈來愈獲得求職者重視，一份工作有多少假期、有沒有OT補水、是否實行5天工作制等，都是求職者會考慮的搵工因素。」

仇崑石認為市場在變，平台的發展也一直在變，「jobsDB在香港擁有最多數量的登記僱主和工種，現時使用的AI技術亦是由多地的團隊一起研發，加上我們的母公母在全球十八個地區有數百萬名用戶的數據支持，這些都是jobsDB迎接今後市場挑戰的後盾。」（歐嘉樂攝）

AI如何幫到打工仔？

提及數碼轉型，其實求職市場同樣在經歷着這方面的改變，就如近年不少加入市場的創企及平台，都紛紛用上創新的方法，配合科技來打入市場。在這方面，仇崑石指jobsDB亦有同步前行，發展出相應的AI技術迎接挑戰。「我們的母公司SEEK在世界各地都有業務，而應用在jobsDB的AI技術便是由香港、內地及馬來西亞等多個地區的團隊一起所研發。」

他指，平台使用AI技術，目的是要讓求職者和招聘職位的配對過程做得更好。他說：「AI會藉分析求職者的個人檔案、搜尋紀錄、瀏覽紀錄及申請紀錄，令平台可更有效率地推薦合適的職位。而且，jobsDB非常重視香港求職者的需要，香港的團隊既然有份參與研發AI，他們也趁機訓練到AI技術可掌握本地用戶的習慣。」但他亦強調，用戶如要獲得AI技術協助，是需要透過不斷訓練（即持續使用平台的服務）來提高配對的準確度，「用戶必須註冊jobsDB帳號，並每次登入帳戶才搜尋、瀏覽和遞交申請。要如此做，AI配對才會精準起來」。

AI技術有助配對原因（按圖了解）：

如果沒有登入帳號，用戶就要自行輸入搜尋條件，並要自行篩選，這無異於大海撈針。（jobsDB網站截圖）

企業也要配合市場變化

然而，求職者「揾唔啱工」，有時乃因例如公司文化、靈活工作模式等軟文化不符合。這些又是AI技術和jobsDB能夠解決的嗎？仇崑石回應這並非jobsDB獨有的問題。「傳統招聘文化中，僱主只會留下薪酬待遇、入職條件等硬資料，但隨着新世代進入職場與求職者觀念的改變，招聘文化亦得同樣去變才行。我們會告訴企業，現今求職者需要比以往更多，例如，要求職者特意請假來面試很不方便，用視頻面試作代替可以嗎？求職者希望在面試後可獲得意見作回饋，企業可以做到嗎？除了這些，企業亦應在招聘廣告上介紹更多與公司文化相關的資料。」

總而言之，僱主的品牌形象（employer branding）很重要，特別是在「工求人」的情況持續下，企業便有責任思考招聘策略如何與時俱進。

除一般用戶外，平台亦有針對企業用戶需要而提供廣告方案，藉此針對性地向合適的求職者投放廣告，引導他們到相關企業的招聘廣告中。仇崑石指，曾有企業在平台舉辦招聘日，當天超過50%的登記求職者都來自jobsDB的推薦，證明jobsDB的AI技術有助於企業用戶和求職者的配對。（歐嘉樂攝）

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