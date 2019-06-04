【飯後小休】免費派毛毯、與企業合作　福岡推計劃鼓勵打工仔午睡

午後飯氣攻心，打工仔都想小睡一會，如果公司正式允許、鼓勵就好了。踏入令和年代的日本也似想改變職場上的過勞、高壓風氣，就如福岡的市政府般，早前便宣佈展開「#PowerNap」計劃，提倡職場午睡之餘，更與當地公司合作派發免費毛毯，期望藉此改善當地打工一族的健康及工作效率。

該藍色的午睡毛毯正面印有「CHARGING NOW」大字，傳遞「希望你藉午睡來充電」的訊息。毛巾上還連著一頂帽，人趴伏在桌上小休時，帽子就能遮掩周圍環境。（福岡市政府官網）

日本福岡市早前展開「＃PowerNap（パワーナップ）」計劃（Power Nap意指15至20分鐘的小睡），目的是幫助該市打工仔消除疲勞和提高工作效率。而市政府與當地寢具公司西川合作，向打工仔免費派發午睡用的毛毯，並舉行一系列的研討會，藉此宣傳適當休息的重要。

福岡市市長高島宗一郎在接受傳媒訪問時表示：「我想改變『午睡是一件很老套的事情』的看法。睡眠不足會引起交通意外。」西川社長西片八一行也在訪問時指出，健康三大要素之一是休息，因此改善企業對睡眠的態度十分重要。西川曾進行的調查指出，短暫小休有助打工仔減少出錯，提高創意和生產力，而公司亦進行內部實驗，讓一百名員工在白天午休約十五至二十分鐘，當中九成人認為在獲得午休後，壓力與嗜睡感比未午休前有所減少。

更多#PowerNap計劃詳情（按圖了解）：

「#PowerNap」計劃由今年1月開始，當時福岡市政府公開邀請市內私人公司，呼籲讓30歲、40歲的員工有效地休息和睡眠。充足的休息是健康的支柱，福岡市政府以往一直就此推出各種措施，但該市在2016年進行的一項調查卻發現，市內仍有約三成人口是無法在睡眠中獲得足夠休息，而且相關人口比例與在2011年的同類調查相比時，情況並沒有改善。

來自福岡市衛生福利局總務規劃部、「#PowerNap」負責人木本昌宏亦對傳媒說，今次計劃是「政府和民間一起合作解決社會問題」的措施。政府又表示計劃獲得社會熱烈支持，申請公司數目激增，而早前準備好的一千張午睡毛毯已經全部派出。

（資料來源：Huffington Post Japan、日本經濟新聞、Powernap.Fukuoka.Jp）

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