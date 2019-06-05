【職場心理】運氣非超自然現象？　學者分享4大心得助吸引好運

覺得自己近來很倒霉嗎？同事關係不好、工作不順利、上司看自己不順眼……壞事接二連三發生，究竟有什麼方法可以吸引好運來到身邊呢？ 雖說「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，但不少人覺得運氣很難掌握，時好時壞。就此，西方有心理學家便進行研究，發現好運氣原來是可透過不同的方式吸引到自己身邊，成為改變生活的關鍵。

有心理學家表示，好運並不是超自然現象，而是我們通過思想和行為創造的東西。（VCG）

理查德懷斯曼（Richard Wiseman）是英國赫特福德大學 （University of Hertfordshire）的心理學教授，也是暢銷書《幸運因素》（Luck Factor）的作家 。他曾進行了一系列稱為「幸運學校」的實驗，對一千多人進行研究，並教導不幸運的人如何表現出自己很幸運的樣子，結果發現八成參加實驗的人說他們的運氣增加，這些人估計他們的運氣平均增加了四成以上。測試結果也顯示他們比以前更幸福。

理查德懷斯曼指出，是次研究反映出運氣在本質上不是超自然現象，而是我們通過思想和行為創造的東西。

理查德懷斯曼認為可吸引好運氣降臨的四個方法（按圖了解）​：

理查德對幸運和不幸的人進行了無數次採訪，他發現幸運的人更有吸引力和樂觀。另外，他認為情緒具有傳染性，當一個人與幸運的人相處一段時間，他們便會對自己的感覺更良好，並開始以一種非常積極的方式看世界，但同樣地，如花時間與一個不幸的人在一起，人們便會開始關注自己幾乎忘記的傷痛。亦有一些研究表明，導致這個現象的其中一個主因不是你自己的感受，而是你如何讓別人感受這些感覺。

因此，若覺得自己在職場以至在生活中一直得不到幸運之神的眷願，不妨練習以上四個方法，讓好運氣成為改變生活的關鍵，甚至為別人帶來更多積極的力量。

（資料來源：Ladders）

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