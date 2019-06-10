【勁葡萄】設按摩室、榻榻米休憩區　LINE日本總部辦公室有幾靚？

成立八年的時間，通訊軟體LINE在全球拿下1.64億月活躍用戶，市場遍及日本、台灣、泰國、印尼等國家，近年LINE投入相當多的資源在發展金融、AI這類戰略事業，組織規模越來越龐大，涵蓋的服務範圍也日趨多元。 文：高敬原

LINE位於日本東京的總部，在2017年三月從原本的涉谷，搬到了位於JR新宿站旁的Miraina Tower。（數位時代／高敬原攝）

隨著員工越來越多，LINE位於日本東京的總部，在2017年三月從原本的涉谷，搬到位於JR新宿站旁的Miraina Tower。根據了解，光是LINE就包下整棟大樓的9個樓層，你我每天在LINE上使用的許多功能與創新，都是在這裡誕生的。

秉持創作者精神，天花板設計有驚喜

要理解LINE辦公室的設計概念，第一步先從天花板看起，管線裸露的工業風設計，跟環境整體氛圍有哪麼一些衝突，這背後其實代表兩個不同的概念，LINE員工Tony解釋：「你看上方這些管線，代表LINE的Creator（創作者）精神，下方辦公區的裝潢像家，希望大家可以舒服地在這裡工作。」

公共空間中，不難發現有許多醒目的綠色植栽擺設，Tony解釋：「因為東京綠色元素太少了。」

接待樓層內有許多大小不一的會議室，LINE員工特別向我們介紹，會議室的地毯共有藍色、黑色、綠色共三種顏色，就連椅子也都有許多不同款式，目的是希望營造不同氛圍，讓員工開會時都能有不同心境感受。

沒有免費食物，員工餐廳需付費

《數位時代》曾在今年三月前進微軟位於美國Redmond的總部，每一棟樓都有一處小廚房，提供滿滿的飲料與零食，讓員工自行取用，十足美式風格。而在LINE總部的餐廳內，從咖啡到午餐都必須由員工付費購買，跟美國科技公司吃到飽的風格不太相同，LINE員工解釋，這是為了要讓員工控制飲食，透過付費去思考自己該吃那些東西。

工作壓力大？按摩室、榻榻米供休息

LINE用餐空間四周環繞著大片落地窗，員工可以用LINE Pay直接購買咖啡，用餐時間一過，馬上變成員工的公共工作空間，很多人都會帶著筆電來這邊工作，或是小組開會，角落還有一大片榻榻米，可以看到許多員工在這小歇片刻。

公司補助經費，鼓勵員工組社團交流

LINE還有一個有趣的企業文化，員工可以找幾個有相同興趣的員工共組內部社團，只要人數達一定規模，公司還會補助經費，鼓勵員工之間有更多交流。目前在LINE東京的總部，有大約2200名員工，隨著近年LINE事業版圖不斷擴大，目前的辦公空間已經不足以容納，LINE員工表示，現在光是在東京，就是五處LINE的辦公室。

全世界最大隻的熊大，是在台北的LINE辦公室喔。（數位時代／高敬原攝）

順帶一提，走進LINE東京總部的接待處，映入眼簾的是全日本最大隻的熊大，而全世界最大隻的熊大，是在台北的LINE辦公室，由此可見台灣在LINE全球市場中的獨特位置。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】