【逃犯條例】捨難取易、對問題視而不見　5個卸膊上司常見特徵

很多人說「好工不如好老細」，一個好的上司，對個人發展、團隊方向、工作氣氛都有正面影響，反之，一個懦弱的領導者，不但不能給予下屬明確的方向，出事時更隨時將責任推卸在下級身上，即時割席，令人齒冷。

昨日（17日）醫學界立法會議員陳沛然爆出警方能通過急症室電腦系統取得病人資料，盧偉聰表示要「問返醫管局」。 （資料圖片/梁鵬威攝）

政府修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，6月12日發生嚴重警民衝突，警方被指清場期間使用過度武力攻擊示威者和傳媒人士，包括發射約150枚催淚彈、20發布袋彈及數發橡膠子彈，應對手法備受猛烈批評。

盧偉聰作為警隊一哥，理所當然要為事件作出回應，惟他在日前（17日）回應記者追問使用橡膠子彈等武器是否過份武力時，表示這是由當時指揮官根據其專業判斷及當時受到什麼威脅而決定。另外，被問及警方能否通過急症室的電腦系統取得病人資料時，盧偉聰也表示要「問返醫管局」。

雖說盧偉聰當時並不在現場，未必有參與是否向市民開槍的決定，但在不少網民眼中，「一哥」的回應卻似是在「卸膊」，嘗試將責任轉移至前綫警員身上。

網民回應（按圖了解）：

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盧偉聰的回應是否在推卸責任，或許還是交由前線警務人員及閣下自行判斷，不過在職場上，確是有很多懂得「職場卸膊操」的上司，打工仔如跟着這些沒承擔的懦夫工作，實屬不幸。以下列出的五項卸膊上司特徵，如你發現你現時的上司碰巧中了三項或以上，你便應該好好思考自己的事業前路了！

卸膊上司特徵（按圖了解）：

1. 【經常捨難取易】 他們經常選擇只用簡單的方法做事，因他們害怕用困難的方法辦事的話，要承擔失敗的風險。雖然選擇簡單的路在短期內看似更容易，不過，長遠而言，只會令團隊停滯不前。（GettyImages/VCG）

（資料參考：American Management Association）

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