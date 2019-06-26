【職場健康】早餐食得有營有難度？　調查：7成人認為方便更重要

Work Life Balance會包括吃早餐的時間嗎？打工仔經常因生活忙碌而不吃或隨意吃早餐，即使能吃時，健康也非首要考慮吧！ 全球營養品公司康寶萊營養（Herbalife Nutrition）早前發佈2019年《亞太區健康早餐調查》報告，集合包括香港、台灣、日本、韓國、新加坡、澳洲等11個亞太地區的5500多名人士意見在內。結果顯示，雖然大多數受訪者都了解何謂健康早餐，並渴望獲得吃健康早餐的好處，但67%人卻仍以「方便」為挑選早餐的主要考慮，大幅拋離「健康因素」（43%）和「營養價值」（33%）。

因為方便，相信便利店三文治是不少打工仔的早餐首選。（資料圖片）

揀早餐最緊要方便

人們選擇早餐會受哪些因素影響呢？調查結果指，亞太區人們第一會考慮方便程度（67%），其次是美味（47%），第三是便宜（44%）。健康和營養卻敬排最後兩席，分別只得有33%和43%受訪者會考慮這兩個因素。

既以方便為前提，人們自然選擇最方便的方式準備早餐。約五成（51%）受訪者表示會在家自製旱餐，22%亞太區人士會從附近餐廳購買，近兩成（18%）人會在家中使用加工食品製作早餐。

說到最喜歡的吃早餐地點，「家」是最受歡迎的地方，有七成人選擇；11%受訪者喜歡在家附近的餐廳吃；10%人在工作地點吃，最後是在路上吃，只有6%人喜歡。

理想總是難做到

是次調查亦有就亞太區人士最常進食的早餐組合作作統計，其中，香港受訪者最常以「茶及蛋」當作早餐，結果與印尼一樣，不過「茶及蛋」在亞太區內卻非主流，因為「咖啡和雞蛋」在澳洲、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣和泰國八國中才是最受歡迎的早餐組合（至於越南受訪人士則選擇「咖啡和面包」為最常見早餐組合）。平均來說，亞太區受訪者通常每月吃16次這早餐組合，相當每兩日吃一次；換言之，香港人每兩天便吃一次「茶和蛋」作早餐。

然而，就如上述調查結果指，「最常吃」的不一定是「最想吃」的。例如，香港和台灣都認為早餐時喝豆漿最健康；馬來西亞和新加坡的受訪者則覺得茶比咖啡更健康。而印、菲、泰、越四國人表示早餐時牛奶比咖啡健康。

各地區受訪者認為最健康的早餐（按圖了解）：

1.【香港】豆漿和穀物（Getty/VCG）

+ 3 + 2

報告指出，眾說紛紜的現象顯示了亞太區人士可能未完全清楚理想早餐的營養成分。台灣人選擇的豆漿和雞蛋明顯缺乏纖維，而澳洲的開水和水果雖然高纖高維他命卻缺少蛋白質。

既然大家最常吃的早餐都不是心目中的理想早餐，為甚麼不吃呢？亞太區受訪者表示時間不夠（62%）、準備早餐太麻煩（31%）和不方便 （31%）是主要的妨礙原因。雖然如此，超過八成人仍然期望吃到健康早餐。

（資料來源：PR Newswire、康寶萊2018年《亞太區健康早餐調查》報告）

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