【職場健康】飲過量果汁有礙健康？　營養師建議每日飲用…

在辦公室工作一整天，難免會有疲累的時候，不少打工仔都喜歡喝飲料提神或過口癮，除了咖啡和茶外，果汁也是受大眾歡迎的選擇。不過，不要以為果汁很健康，多喝無妨，美國醫學會雜誌（JAMA）一項新的觀察性研究表明，過量飲用果汁與會增加過早死亡風險達42％。

不少打工仔都喜歡飲日本品牌的果汁，皆因香味撲鼻，而且容易入口，不過，飲太多一樣會有健康風險。（資料圖片）

果汁看起來是健康的飲品選擇，比起飲汽水、珍珠奶茶更安心。可是，凡事也要有節制，根據美國醫學會雜誌（JAMA）一項新的觀察性研究表明，過量飲用果汁或增加過早死亡風險達42％。

新報告中的數據還暗示，雖然100％純果汁中天然存在的糖可能不像含添加糖飲料那樣有害，但兒童和成人亦應有限度攝取，特別是希望減輕體重的人，因這些飲料除了令腰部附近的脂肪增加之外，還有可能激發胰島素抵抗，引致肥胖問題，而肥胖就是JAMA研究中導致過早死亡的罪魁禍首。

即使是無添加糖的果汁，飲太多一樣有機會致肥。（Gettyimages/VCG）

該研究通過分析死亡記錄以及13,000名45歲以上人士約六年的膳食習慣，當中約60％的受訪者是男性，近71％的人是肥胖或超重，並發現每日從含糖飲料中攝取10％或更多的卡路里的人會增加過早死亡風險達14％。此外，每攝取額外355毫升（12盎司）果汁會導致過早死亡風險增加24％。

關於最近的研究結果，營養學家凱特巴頓（ Kate Patton ）向哥倫比亞廣播公司強調，飲用份量是當中的關鍵，因為過早死亡的增加始於習慣性地消耗超過推薦量的任何含糖飲料。

凱特巴頓建議她的病人每天攝入不超過118 至236毫升（4至8盎司）的果汁。美國兒科學會建議1至6歲的兒童將果汁攝入量限制在每天177毫升（6盎司）。

下次想飲果汁時，可以吃生果取代，減少攝取糖份之餘亦可增加纖維量。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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