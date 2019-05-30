【職場健康】作息不定時、忽略鼻鼾聲　6個小習慣影響睡眠質素

工時長是導致港人休息不足的一個主要原因，不過打工仔亦得留意，不良的生活習慣也會影響到睡民質素，如果忽視或不及早改善，往後或只能繼續精神萎靡不振地生活。

都市人的生活習慣會對睡眠質素造成影響。（Getty/VCG）

早前網友熱烈討論巴士補眠大法，話題固然有趣，但卻反映出本地打工仔長期睡眠不足的苦況。

過往曾有不少調查指出香港人平均睡眠時間不足，睡眠質素亦好不到哪裏。長期休息不足，工作表現自然受到影響，效率低的結果就是要用OT來追回工作進度，最終只造成惡性循環，變相剝奪了當晚的睡眠時間。

其實，睡眠是身體的休息時間，細胞再生、調節荷爾蒙、鞏固記憶及調整心理狀態等重要的功能都是在睡眠期間進行。倘若睡眠不足或睡眠質素差，大腦功能便會受到影響，導致個人解難及決定能力下降，亦有礙兼顧多項工作、進行創意思考、給予即時反應及記憶力下降等，而這些表現正是與工作能力息息相關。

要在一時三刻改善加班習慣或不容易，不過打工仔還時可以從日常生活習慣入手。以下六種會影響睡眠質素的不良生活習慣，應盡早改善甚至戒除。

六種影響睡眠質素的壞習慣（按圖了解）：

1【熄燈前還在工作】雖然很多人都有入睡前檢查公司電影或對話群組的習慣，但其實這行為會使人保持警覺，有礙入睡。解決方法是把事項寫在紙上（不建議用手機記錄），告訴自己明天會解決這件事，以在睡前清空頭腦，放鬆入睡。（Getty/VCG）

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