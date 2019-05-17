【職場健康】多吃燕麥、深海魚可減壓？　從飲食紓減慢性疲勞影響

「好累喔…」平日工作忙得要死，即便假日睡好睡滿、睡到日上三竿，還是覺得兩眼發直、全身微熱，喉嚨還有點痛，只想躺着耍廢。你確實該注意了，長時間累積的問題不只來自工作，還來自高壓下的飲食問題。

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多休息也不見好，小心「慢性疲勞症候群」。

慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome，CFS）為一種身體出現慢性、持續性的疲勞症狀而無法恢復，診斷的定義是發生期間達連續6個月以上，且排除已知的疲勞原因後仍感疲勞或身體不適。根據美國疾病控制與預防中心之定義，臨床專業人員診斷項目包括：

慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome，CFS）為一種身體出現慢性、持續性的疲勞症狀而無法恢復。（Gettyimage／視覺中國）

1.記憶力或注意力缺損。

2.勞動後極度疲憊。

3.睡眠仍無法改善疲勞、肌肉酸痛。

4.非發炎性之多發關節痛。

5.與以往不同型態或嚴重度之頭痛。

6.重複發生的喉嚨痛。

7.頸部或腋下淋巴結腫痛。

以在醫院的臨床營養師為例，即便是八點打卡可以五點下班，假如遇到評鑑或是病人數量看不完（未達標準量），就是只能看完而無法準時回家。如果還被指派演講、到科病房開會，你要花額外時間做簡報，更別想着休息啦！這樣的日子不斷重複，就連營養師下班也會想大吃雞排、披薩來犒賞一下自己，或是上班時間和好同事團購一杯珍奶（病房也超愛訂）。

後來多數人就發現，這樣亂吃更疲倦！所以就找了一系列「紓壓食物」，提供給大家參考：

1.香蕉

抗憂鬱第一名！最有名的「色胺酸」有安穩情緒、幫助入眠的作用，鉀含量高，也有助於平衡血壓、保護心血管。另外含大量水溶性纖維、豐富的果膠，能健胃整腸、通便止瀉。

2.堅果與燕麥

堅果與雜糧都有充足的維生素B群，包括B1、B2、B6、B12、葉酸、菸鹼酸等，是能量代謝及神經傳導的重要營養素，能提振精神、工作更專注。另外，鎂與鈣有助安定大腦與神經系統，也有放鬆身心的作用。

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3.深海魚

鯖魚、鮭魚有較多的Omega3脂肪酸，增強抗氧化能力，也是很強的「血管清道夫」，清除過多疲倦產生的自由基。

4.漿果類及柑橘水果替代甜食

最長壽的北歐飲食，就是每天吃500公克以上的漿果類維持健康。例如藍莓、草莓、蔓愈莓、橘子，其中的維他命C、礦物質讓忙碌的你比較不容易生病感冒。

高敏銳並有意識的工作

工作就是工作，雖是圖個溫飽的方式，卻不需要犧牲自己的健康與自由，尤其是壓力累積無處釋放，不太值得。所以聰明切割時間利用，善用下班時間投資自己的能力，足以舒緩這些不斷累積的疲勞。我一開始想說「呵呵真的假的」，結果還真的有這樣的人，她，是我的一個好友L營養師。

高挑捲髮的她，是個注重禮貌、悉心打扮的鄰家女孩。面對週間日常也一樣忙個沒完。不過常常加班幾小時才離開，還是可以一週運動兩次、把韓劇進度插在瑣碎時間、準時抵達工作現場、安排演講合作，晚上準時睡覺。

工作就是工作，雖是圖個溫飽的方式，卻不需要犧牲自己的健康與自由，尤其是壓力累積無處釋放，不太值得。（Gettyimage／視覺中國）

「妳不累嗎？」我問，她說：「生活與工作如果少了邏輯去安排，真的累歪了也不知道在累什麼。」

對自我的清晰理解

可以集中精神工作，也集中精神放下工作。身體會照着規律走，減少累積疲倦感哦！試試看吧！

作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian



自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裏帶着營養證照找到「文字工作者」這一條路。



資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家



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作者Medium：https://medium.com/@iamnotdietitian

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小心！睡滿八小時還覺得疲倦？吃對５種舒壓食物身心超舒暢」​】

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