【同事關係】與同事、上司關係好會更長命？　掌握5招助職場脫毒

同事討厭我、遇到自私同事、同事關係差...職場人際關一向是打工仔的課題，同事關係是否良好，這對能不能舒心工作，非常重要。如果你與同事之間的關係並不緊密，每天上班只對著電腦，食飯又獨自行動，感受又會如何？

研究結果顯示，與同事關係良好的人死亡風險較低。﹙視覺中國﹚

同事和睦 死亡風險較低

以色列的特拉維夫大學一項長達20的研究顯示，與同事相處和睦，確實有利於延年益壽。研究調查820名上班族，結果顯示，相比和同事不睦的人，同事關係良好的人死亡風險較低。

有助良好工作關係的因素包括幫助他人解決問題，以及友善的態度。不過，獲得上司或者公司其他高層的正面支持，則對壽命長短未有明顯影響。

與同事關係好增加工作效率

根據Gallup的調查，在辦公室結識到最好朋友的人，比起正常的打工仔投入工作的程度大七倍。研究亦發現，即使無法工作地方找到最好朋友（best friend），在辦公室找到好朋友，也能讓人更易在工作環境找到滿足感。

研究發現，在辦公室找到好朋友能讓人更易在工作環境找到滿足感。﹙Gettyimages﹚

與同事之間關係良好，可以互訴心聲，亦可減免耗費時間和精力在處理人事問題及負面關係，反而可集中精神把握一瞬即逝的機會，更可增加上司對你的信任，相信你有靈活的交際手腕，進一步嘗試更多管理的工作。

五招助你改善關係

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