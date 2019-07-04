【同事關係】同事討厭自己有樣睇？　從眼神、語氣留意四個徵兆

職場上的人際關係有時可以非常複雜，同事彼此之間、甚至是與上司之間都有着微妙的競爭關係，如不慎踩中地雷，分分鐘得罪人也不得而知。所謂「職場如戰場」，打工仔要學懂看人面色，才能減少「中伏」機會。

職場如戰場，打工仔要細心留意同事對自己的態度，分清是敵是友。（VCG）

職場上有很多爾虞我詐，而且很多時候彼此都不宣之於口。這種討厭程度未必令大家每次都針鋒相對，但表情、神態或處事態度，你都會知道對方是否對自己懷有敵意。若然留意到同事有以下四個的徵兆，跟他們合作時最好還是多加小心，或是多加注意跟他們溝通時的細節。

四個同事討厭自己的徵兆（按圖了解）：

1. 【沒有眼神接觸】 如果對方不喜歡你，通常會避免與你有任何眼神接觸，一來人家對你沒好感，自然不想看到你，二來他亦可能擔心在看你時會無法隱藏眼中的敵意或不屑，因此只好迴避眼神。 (GettyImages/VCG)

多個朋友總比多個敵人好，要是留意到同事對自己抱有敵意，最好趕在關係未進一步惡化前作修補，例如多點閒話家常、分享零食等，藉釋出善意來化解誤會。不過，若然已察覺到對方恨意甚深，也不用刻意降低身段討好對方，就是在合作時多加準備及提防，免得工作因自己或對方的情緒而有所耽誤。

（資料來源：Ladders）

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