【職業情報局】跑數壓力大、冇數返即炒　獵頭人：起初每天想辭職

獵頭人（headhunter），是一個既為企業發掘並招聘人才，也為求職者配對理想工作機會的職業，由於過程不乏向其他公司精英挖角的行為，有如獵頭族專門砍下敵人頭項般，因而得名。 不過，獵頭人日常的工作是要做什麼？有哪些入行要求？起薪點與事業前途理想嗎？有機會遇到哪些光怪陸離的事情？「01職場」全新推出的欄目「職業情報局」，是次邀得從事獵頭工作已有八年的久保分享入行以來所知的行情與所見所聞，讓大家對這個行業有多一分的了解。

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入行經歷

久保於於2009年在澳洲完成商業及通訊碩士畢業，在當地工作了一年後便回港。那時他有意投身公關或市場營銷行業，於是便找獵頭公司幫助，怎知卻反被那獵頭公司招攬，「因為他們覺得我性格開朗，什麼都肯試。那時我心想：若找公關及市場營銷的工作，起薪點只得$14,000至$15,000，而且要晚晚加班，那倒不如試試當獵頭人吧，而且那公司更願意開出$18,000月薪的待遇。」結果一做便做到今天。

咁多嘢講，不如慢慢講！

採訪當日，久保雖抽出兩小時接受訪問，惟他期間仍得不停用電話回覆客人及求職者的問題，有時是用文字短訊、有時用錄音、有時更需要接電話，非常忙碌。雖然記者有時得把問題重覆他才能回答，但從他的忙碌也可明白，獵頭就是一個需要爭分奪秒的行業，因只要慢人一步，便隨時錯失協助客人及求職者作合適配對的機會。

只是，時刻都處於這種警覺性如此高的狀態，難道不會感到很累或很大壓力嗎？久保此刻便淡淡地笑着說：「初入行時，我每天都想辭職。」

久保指，獵頭主要透過「公司資料庫」、「在求職網站出招聘廣告」、「到LinkedIn搜尋」及「Cold Call」四個方法尋找合適人選，而且過程比做保險或售貨員來得複雜，「因為我們做的配對是雙向的，作為中間人，要花很多時間來調節及磨合客人與求職者之間的期望落差。」（黃舒慧攝）

久保表示，初初入行最大困難在於擴展自己的聯絡人圈子，「我現時獵頭的範疇主要以商業、會計、金融及I.T.等，並以月薪超過60k的職位為主，但初入行時，其實所有行業與職位也有負責過，那時我並不清楚各個工種的工作內容，又不知道該用怎樣的措辭、專業用字或語氣來與職級較高或年資較長的求職者及客戶對話，因此時常被他們責罵，很難『儲客』。」

為此，久保除得靠電話及網上進行cold call外，也曾自掏荷包參加品酒會、發展計劃發報會等商業活動，努力建立自己的人際關係。「當獵頭人，若三個月內沒有數的話便會被解僱，所以那時我每天都感到很大壓力，常常都想辭職。」

同事壓力大 要入廁所「DIY」…

獵頭公司雖然是同時為企業及求職者提供服務，但它們只會向企業一方收費，求職者則是免費使用服務的，而獵頭人便是以分佣為的主要收入來源。「若配對到合適人選，獵頭公司便可以向客戶收取求職者年薪的20%至30%作為收費，而員工（獵頭人）就可從公司收到的這筆金額裏獲得20%至30%作為佣金，即是，若求職者年薪是90萬元，獵頭公司便可以收取最少18萬元，而獵頭人亦會有約3萬6千元的佣金。」

不過，獵頭人是需要在每個月的業績都達一個底線，才可以收取這份吸引的佣金，「例如，有人要跑夠50萬元的業績才可以分到這兩至三成的佣金，若不夠50萬元，那便代表整整一個月的努力都白費了。」

久保坦言跑數的壓力很大，他自己曾不只一次想過辭職，更曾遇過同事因要減壓而偷偷在廁所自慰減壓，「那時入到廁所，聽到廁格中有人喃喃自語並用粗口咒罵什麼的聲音，然後我便聽到一些影片的聲音，再來便是磨擦聲及呻吟聲音…」他也曾聽聞有人會為減壓而吸食大麻，不過他的減壓方法則沒如此極端，「我會去旅行及與女朋友聊天來減壓，雖然現時沒有女朋友……」

然而每次有辭職的念頭，他都會跟自己說：「不如多試一個月。」因為他同時是一個喜歡挑戰自己，迎接挑戰和難題的人，所以比起放棄和逃避，他會想辦法去克服它。﹙黃舒慧攝﹚

客人揀擇 要睇生活照

要減壓，除要學懂放鬆外，也要想辦法好好應付工作，務求用更強的工作能力來征服它！久保指，坊間很多獵頭為了快找到人選予客戶，有時只會將求職者的履歷表左手交右手交給客戶便算，但他則會多了解客戶需要什麼類型的人，所以他花很多時間與他們見面詳談，並問得仔細一點，「問問題技巧都要慢慢學習，一開始只會問一些yes或no問題，現在我會設計多一些開放式問題，例如叫求職者分享一些之前要負責的事情及未來想找哪些類型的工作等，從而對他們有更多了解。藉這樣做，工作配對的命中率亦會有所提升。」

久保見這麼多人，他對記住人樣及名字有一定的心得，「第一次約見時，我都會叫他們帶備一張證件相，方便日後可以記住他，之後都會再whatsapp follow up他找到工作後的情況。」﹙黃舒慧攝﹚

而八年的工作生涯中，久保曾遇見過很多奇怪個案，亦有不少客戶挑選求職者如揀女朋友一樣，「客戶除了想要求職者﹙特別是樣貌娟好的年輕女孩子﹚正式的工作照外，還想要看她們的生活照。」直接叫人家提供生活照會有點奇怪嗎？所以久保就說：「當然不能直接作出這樣的要求！我會包裝得好一點，問他們可否提供平日的照片，讓客戶看看她們平時的形象是否都夠體面和自然，我有時則會自行去她們的facebook先做資料搜集。」

看來，要當個出色的獵頭，也需要有成為專業跟蹤狂或起底組的潛質呢！

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