【追夢故事】懂自律才發展興趣　言語治療師：寧放棄赴美比賽機會

追夢，不代表一定要拼上性命；熱血，也不只得要生要死。細水長流，也是一種熱愛的方式。 現職言語治療師的Harry，另一身份是街舞團隊The Quickies的成員，工作時間穩定的他，在日常練時並不感特別困難，但在事業與興趣之間作選擇的話，他仍會以工作為先，因為他知道，在工作上，很多有需要幫助的人都在等待着他。

Harry於大學三年級加入舞蹈學會，曾接觸多種舞蹈，惟locking最能吸引他，「我覺得locking好得意，有一種分享歡樂的感覺，所以很有動力去研究。」（黃舒慧攝）

國際級舞壇盛事World of Dance今次首度在香港舉行，於去年才成立的街舞團隊The Quickies以出色的locking（鎖舞）演出贏得比賽亞軍，並獲資格代表香港，成為香港首隊參加World of Dance的舞團，與來自世界各地達國際級水平的舞團一拼高下。機會難得，團隊上下當然高興，不過如參加比賽便得離港一星期，Harry考慮到他的服務對象很需要他的照料 ，因此苦思三星期後後，他還是決定放棄與同伴同行到美國參賽。隊友們對他的決定當然感可惜，不過Harry卻如此笑着回應：「所有選擇都有得有失。」

發展興趣 先要自律

於去年在港大言語治療及聽學科學系畢業的Harry，現為言語治療師，日常主要在老人院及幼兒學校工作，協助有需要的長者及孩童改善發音、說話和溝通能力。「我的工作時間很穩定，逢星期一至五上班，由8:45am至5:15pm，而舞團的練舞時間為星期三及星期六的晚上十點至一點，所以練舞對我的工作沒太大影響。」

雖然Harry的工作時間穩定，但如要兼顧工作與興趣兩邊的發展，還是先得把時間有規律地分配才行。「遇着要排舞的日子，我會在下班與練舞之間的空檔先準備明天工作所需的資料和教材，並與家人或女友吃飯見面，再回家先休息一會，補充一下體力才去練習。」Harry指，休息對他來說很重要，因為他不容許自己在精神狀態不理想的情況下上班，「我不可以做錯的判斷，因這會影響病人的康復進度甚至性命。所以就算日常排練完後，團友們都一起吃宵夜我也不參與，因我想早點回家，增取休息時間。」

Harry以往的表演：﹙按圖了解﹚

舞蹈學會的Annual Performance﹙相片由被訪者提供﹚

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欣賞The Quickies贏得World of Dance香港站亞軍演出：

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要持續追夢 就要適時放手

Harry指自以曾為曲棍球隊成員，因此已習慣了每天平均只睡三至四小時，「而現在即使是比賽前的排練較密集，但每天平均都可以睡4小時以上，其實比以前睡得更多，所以我的身體早就習慣了，訓練有素。」

重提Word of Dance的比賽，Harry表示他為了堅持練舞，雖已非常自律地安排生活時間表，但考慮到如隨團到美國作賽的話，不僅要多花一段時間密集式綵排，生活常規可能因體力負荷不來而被打破，而且他所服務的老人家及小朋友也可能影到影響，因此最後還是忍痛放手。「要令這興趣可以持久下去，我就要懂得處理它與我工作及生活之間的比重。我希望團員可以享受這個在世界舞台表演的機會，而我也期望自己日後在舞技上再有進步。」

Harry與同伴會於排練前作自發練習。﹙黃舒慧攝﹚

憑什麼要別人支持追夢？

Harry有有穩定的工作，為了舞蹈也很自律的生活，不過對一些工作不穩定及仍未投身職場的隊來說，要在工作、生活與興趣之間取得平衡或不如他般容易。創辦The Quickies的排舞師阿德表示，雖然團隊在World of Dance香港站中取得佳績實在高興，不過不少成員都惆悵於遠赴美國比賽的旅費，因此他們便發起了眾籌計劃（須以Gmail帳戶登入），藉舉辦工作坊來募籌資金。

阿德指：「到美國的住宿、飲食和機票，每人約需＄20,000，但對學生來說真的很吃力，所以除了每人付出可以負擔到的金額後，我們還需要眾籌幫忙。除了以製作T恤作回禮禮物外，我們在5月時也曾舉辦了一些跳舞工作坊，讓捐款人可報名支持我們，也希望藉此讓令更多小朋友、家長及成人認識locking是什麼。」

阿德指曾有人問：「憑咩叫我哋畀錢你哋追夢？」，他表示當時很怕團員會因此而不開心。﹙黃舒慧攝﹚

難得的成長機會

他們目標籌22至25萬，但現時只籌到約十分一，當中亦聽過不少網民質疑的說話，阿德指曾有人問：「憑咩叫我哋畀錢你哋追夢？」，他表示當時很怕團員會因此而不開心，「我擔心他們會被負面情緒影響，所以當時看到這類留言，我就急call大家一起開會。而大家比我想像中成熟和豁達，會欣然接受不同聲音。我會鼓勵大家做好自己，這亦是我們唯一可以做的事，要讓大家覺得我們值得。」



阿德指，排舞的過程中總有氣餒的時刻，「尤其不齊人也得練習時，我們很難去嘗試不同的pattern看效果，那時總會有點灰心。雖然有這些情緒，但我會回家自己整理，然後想方法解決，不會向團員發脾氣，別影響他們。我覺得最緊要是溝通，並與他們商量，有時他們給予的意見都很有幫助，使我更了解他們的想法。」作為排舞師，阿德表示希望各團員在是次比賽的過程中有所成長，想大家有目標地接受挑戰，並珍惜這個可以與不同國家舞者交流的機會。

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