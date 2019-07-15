【職業情報局】招聘市場光怪陸離　獵頭人：見過百萬年薪請位助理

從事獵頭工作八年的久保閱人無數，完成的個案都有上萬單，當中又怎會沒有遇過一些奇怪的個案呢？「01職場」全新推出的欄目「職業情報局」，是次邀得他分享兩個光怪陸離的招聘/求職個案，相信不少人看過後都會對獵頭人嘖嘖稱奇！

繼去年出版書籍《全職獵人──獵頭公司奇情實錄》，分享各種光怪陸離的個案，今年他自資出版《全職獵人──獵頭奇情．求職秘笈》，除了趣聞分享，還有實用的技巧教學。﹙黃舒慧攝﹚

相信不少人都聽過久保的經典分享：他曾遇到過一位上市公司客戶要求招聘一位私人司機，而他的私人助理兼HR Rosanne那時負責與久保跟進相關事宜。由於她亦是私人司機最常接觸的服務對象，所以久保便一如以往，在找尋適合人選前，先與她溝通以便了解關於應徵私人司機的條件。豈料Rosanne說要一個像馬德鐘高大，古天樂般黑實，兼有結實胸肌的男士，還指胸肌的結實程度要像牛扒medium程度的質感就最好。

重溫「尋找古天樂」經歷：

只是想不到，這個故事竟然還有下集！

Case 1：請求同事喺屎坑執電話

久保指這位被公司調到成都的Rosanne終於回來香港，事隔八年，她更主動找久保聚舊兼想找他幫忙尋找私人助理的工作，更指如果老闆是30幾歲的青年才俊便更佳！

而久保在着手替Rosanne找合適的工作前，他吩咐Rosanne提供舊同事的聯絡方法以便做reference check﹙資歷查核﹚。因久保了解Rosanne的性格，得罪人多稱呼人少，故為了穩妥起見，一般只需找三位，他便叫Rosanne多找兩位。但這五位舊同事所給予Rosanne的個人評分卻只有一個讓她合格，久保期間更聽到五個離奇事件，不禁汗顏。

5位舊同事與Rosanne共事的經歷（按圖了解）：

1.【舊同事A給予Rosanne的評分：1/10】舊同事A指Rosanne第一天上班便要求全公司電腦界面及系統轉為英文，大呼：「我係鬼婆嚟，睇唔慣中文！我知你哋係中資，但係可唔可以配合下我呢？話晒我都係高層，都有決定權。」舊同事A覺得她的團隊精神有待提升。﹙GettyImages/VCG﹚

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之後呢？記者追問，因為這情況實在太奇葩。久保說安排了Rosanne去一間九龍灣公司面試，雖已再三叮囑她要表現正常，但最後還是收到客戶的電話反映意見，久保表示：「客戶覺得Rosanne的工作能力及外型都不差，但她問了一些奇怪問題，令客戶有所保留。她指九龍灣的強姦罪行比率是全港最高，然後問讓公司怎樣保護內部員工的安全，特別是如她整體條件如此優秀的女性。又問會否有專車接送往返地鐵站及買防狼器能否報銷費用。」

久保指Rosanne最後得不到這份工作，畢竟她需要調節一下與人相處的技巧及價值觀。

Case 2：要揀選美出身的囡囡

別以為只有成熟女士喜歡小鮮肉員工，其實男老闆又何嘗不是喜歡請個年輕漂亮的女員工呢？久保分享的另一個個案，是一位80後的男老闆想用100萬年薪聘請私人助理。當久保問他所物色的人需要具備哪些條件時，這位老闆只提出一個要求：「只要選過美便行！」因為他認為出差時要帶同私人助理一起工作，所以她會是一個形象得體的女士。

既已在獵頭界打滾多年，想必沒什麼難題可難得到久保。收到客人這個要求後，他便立即回家重看近五年的香港小姐選舉，並仔細觀看所有泳裝、才藝及問答環節，再精挑細選十位他認為適合的人選，將她們在上述三個環節中的片段剪輯好，方便供客人挑選。

久保回家看了近5年的香港小姐重播，仔細地看了所有泳裝、才藝及問答環節，然後精挑細選了10位（資料圖片）

但客戶揀定了人選後，身為獵頭人的他接下來又要從何入手呢？久保說，其實很多落選港姐或前主播都會有LinkedIn 帳號，所以要聯絡上他們並不難，「上網有很多群組，只要細心地用關鍵字去搜尋就會找到。」最終他亦完成了這次任務，成功為雙方配對。

雖然遇到如此多奇人異士，但久保仍是很喜歡自己的工作。他更於今年3月辭職，自行開設公司，繼續提供獵頭服務。「我不喜歡被人『捽數』，我想自己『捽』自己，而且以前為了跑數，什麼單都會接，但現在自己開了公司，我希望在品質上可以多加控制。」久保除了主力做獵頭工作外，近年還喜歡在網上分享自己的工作見聞，成為內容創作者，他更有提供工作諮詢服務，$1000一小時，希望可以就客人的履歷表、見工技巧提供適當的幫助。

另外，他亦將於今年書展推出第二本著作：《全職獵人──獵頭奇情．求職秘笈》。此書除了分享更多他所經歷的奇情個案外，還提供如撰寫LinkedIn個人簡介的技巧、Cover Letter及Thank you email等實用資訊，方便求職者自行參考。

久保於今年書展推出第二本書《全職獵人──獵頭奇情．求職秘笈》，除了分享奇情個案外，還提供不少實用資訊，如LinkedIn的profile要寫甚麼、Cover Letter及Thank you email等的注意事項。﹙被訪者提供照片﹚

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