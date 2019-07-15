【惡頂老細】老闆愛面子只會勞民傷財　腳踏實地才有強大的團隊

歷史總是驚人的相似，我們有一句說話：借古鑑今。雖然過往紀錄不代表將來表現，但有些事情其實是千篇一律，好的東西不一定會出現，但壞的事情一定會發生。看看中國過去的皇上，有些好大喜功，大興土木，南征北討，看上去好像豐功偉績，實際勞民傷財、導致國庫空虛，種下日後滅亡的禍根。

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有一種老闆最愛面子，公司飯局要吃最好，公司旅行要住最好，公司年會要做得最盛大。旁人眼中肯定覺得這家公司或團隊好厲害，可是有苦自己知。老闆未必受苦，畢竟羊毛出自羊身上，公司的資源又不是老闆口袋裏的錢。公司資源少了，苦的是員工。有些團隊成員更是啞巴吃黃蓮，公司飯局、公司旅行、公司年會全部都要湊錢。

有一種老闆最愛面子，公司飯局要吃最好，公司旅行要住最好，公司年會要做得最盛大。（資料圖片）

好大喜功的老闆愛炫耀，風光背後血流成河，公司大排筵席去滿足他們的本來沒有的優越感。他們從不關心團隊成員的口袋，只關心自己的面子，把自己弄得像偶像一樣。老闆自己就是全公司最努力、最聰明的一個，好的決定就是老闆的決定，錯的決定就是團隊不長進。團隊的付出都是老闆的功勞，他們最多就是一句感謝大家的辛勞付出。

做人着地一點、貼地一點……別再陳腔濫調，每天說着假太空的台詞，做着誇張失實的行為。每一件事都要弄得上天有地下無，前無古人後無來者，還要大家阿諛奉承，帶着微笑去接受大老闆在巧取豪奪大家血汗建立出來的人們眼中的「豐功偉業」。可惜這城牆並不牢固，沒有足夠實力去支持，別妄想建立你老闆口中的黃金十年、百年基業。

貼地一點的老闆才能真正得到員工尊重。（gettyimage/視覺中國）

與其耗盡人力物力去表現自己，只是為了吸引你心目中的「大咖」，或者是騙來你心目中的「傻仔」，最後勞民傷財，民怨沸騰。不如老老實實，憑着硬實力去拼事業，腳踏實地是世界上最快的速度。

你不需要很厲害才能開始，但你作出開始的決定才是厲害。

你也不需要假裝，你會裝別人也會裝，真正能幹的人即使被騙了進去，早晚也會走。

沒有團隊、沒有員工，作為高高在上的老闆領導，你什麼都不是。你貪一時之快，去滿足你自己的虛榮心，自以為把全副家當掛在身上，就是團隊富強的象徵。人民大半都快餓死了，另一小半也還挺不住了，沒有人民，你這土皇帝做來都沒有意思。

人民大半都快餓死了，另一小半也還挺不住了，沒有人民，你這土皇帝做來都沒有意思。（GettyImages/VCG）

真正富強的團隊，是會讓大家真正富起來，這樣生意才源源不絕，長做長有。

作者簡介：Marcosalestalk

金融本科畢業，金融銷售及管理經驗，接地氣的外部培訓師，熱衷於金融科技，夢想將金融知識簡單化，金融市場透明化。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「好大喜功的老闆只會勞民傷財，腳踏實地的老闆才會讓大家真正富起來」​】

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