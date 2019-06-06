【升職攻略】6成半老細拒絕晉升員工　調查：缺領導潛能為主因

轉工、升職、加薪和轉行是打工仔想有事業發展和突破的途徑。但是，打工仔升職的話前景卻未必樂觀。人力招聘公司Robert Half發表獨立調查，發現65%香港僱主在過去3年內曾拒絕員工晉升，原因是他們缺乏領導潛能、經驗軟技能和技術技能等等。 針對這些原因，Robert Half提出打工仔的七大升職秘訣。

根據人力招聘公司Robert Half發佈的獨立調查結果，六成半香港老闆在在過去3年內曾拒絕讓員工晉升。（Getty/VCG）

早前本地求職平台的調查報告曾指出，能否獲得升職是打工仔考慮轉工的第三重要原因。然而，對於想升職的打工仔來說，前景可謂障礙重重，皆因老闆給一個人升職時要考慮諸多因素，覺得不合適就會拒絕很多主動尋求升職的員工。

不獲晉升原因

根據人力招聘公司Robert Half發佈的獨立調查結果，六成半香港老闆在在過去三年內曾拒絕讓員工晉升。近半數受訪者（46%）指他們會因為員工缺乏領導潛能而拒絕給予晉升，其他原因分別為：經驗不足（43%）、欠缺軟技能（42%）、缺乏技術技能（38%）、有更合適的內部人選（23%）及有更合適的外部人選（7%）。

激勵員工的措施

Robert Half 香港副總監林綺玲表示：「升職固然令人獲得極大滿足感，但被拒絶晉升則會削弱員工的工作動力，以及使他們失去對自己崗位和專業能力的工作熱誠和信心。」因此，她認為僱主必須採取措施以確保員工仍然投入工作，及激勵他們在崗位繼續努力，例如委派他們參與令人振奮的工作項目、新的職責或讓他們與其他團隊成員合作。

據調查顯示，接近一半（46%）受訪者會讓這些不獲晉升的員工調職到其他部門，42%人安排他們參與獨特的項目，37%老闆會安排他們向其他同事觀察兼學習，也有公司會以委派更少職務（34%）、邀請參與處理公司難題（21%）及提供培訓（21%）等方法激勵這些員工。

升職秘訣

針對本港打工仔不獲晉升的原因，Robert Half 提出七大升職秘訣：（按圖閱讀）

1【積極主動】為了獲得晉升資格，Robert Half指員工必須證明自己有能力承擔更大責任及克服新挑戰。因此，不要害怕表明自己願意承擔原有職位的基本要求和職責，更樂意為公司作出更多貢獻。（Getty/VCG）

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林綺玲又建議打工仔必須收拾失望的心情，保持不斷奮發和改善的動力，因為被拒絕晉升並不代表將來沒有更多事業發展機會。然而，如果員工覺得現職公司的晉升機會渺茫甚至完全沒有機會，可能是時候要考慮另謀高就。

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