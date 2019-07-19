【職場自救】與豬隊友為伍註定倒霉？　試用4種心態改變命運

朋友可以揀，但同事你卻沒有能力選擇，若然需要與豬隊友共事，會是多麼的勞心勞力！你或會覺得這樣的人為何竟可生存到今天仍未被解僱，但同時你又會思考，究竟是自己太過吹毛求疵，還是對別人的要求太過嚴苛？腦袋每天就如此交戰着，身心都很勞累，而實際上可以有甚麼行動呢？

豬隊友日積月累的無能，實在令人難以忍受，你會覺得為甚麼這樣的人竟然可以生存到現在，卻仍未被解僱。﹙GettyImages/VCG﹚

先別氣餒，對自己有要求是好事，但每個人的資質及性格都不同，調節不了他們，就唯有試着先調節自己的心態及思考方法。因為每一發火、糾結及埋怨，只會令你死很多細胞，為了豬隊友而令自己短命，這樣值得嗎？所以，我們試着平心靜氣，循以下四方面思考，學習職場大智慧，以應付當前狀況。

沒有一條路是完全的平坦舒暢，亦沒有一條路是完全崎嶇不平，一切都會熬得過，放心！

1.要找到你此刻要處理的事情

在採取措施解決問題之前，你要先評估當前的狀況，要知道你們正在處理事項的具體內容。然後要了解這團隊的特性，例如大家是否每次都只是喋喋不休地反對或複述對方的意見，但卻毫無決策？這團隊是否常常都缺乏方向？是不是每次都被寄予厚望卻往往令人失望？

當了解上述的問題及你可以運用的資源後，我們可以問自己第二個問題。

2.想想你可以改變甚麼

當知道問題的所在後，你要界定自己可以解決甚麼及解決不了甚麼。很多人都會選擇逃避難題，他們會直接避了不與豬隊友溝通，又或者無視現正面對的問題，不和上司溝通，然後自己作很多假設或猜測去完成項目。但這只會令問題惡化，難以解決，所以絕對不能對問題視而不見。

假設你發現全個團隊只有你一人為項目加班，其他豬隊友卻沒有盡自己的本份做好工作，你可以試試跟上司提出問題。﹙GettyImages/VCG﹚

假設你發現全個團隊只有你一人為項目加班，其他豬隊友卻沒有盡自己的本份做好工作，你可以試試用下面三個方向，跟上司提出問題。

．首先總結一下現時情況：「我最近整個星期都因為準備產品發布會而加班至9pm。」 ．然後表明自己的感受和立場：「我覺得我們需要重新評估用於準備發布會的工作量和資源，而我對處理這個問題有點意見。」 ．提出明確要求；「我想和你坐下來詳細討論，下星期會有時間嗎？」

這樣的說辭可以顯示你的主動性，對方會知道你沒有責怪或對人抱怨的意思，你只是在為問題找尋合適的解決方案。

3.思考你在這過程可以學習到甚麼

如果你確定自己在這個項目上，實在做不了甚麼改變大局的事，不要太自責亦不要灰心。你可以將這次當作為一次學習的機會，相比起事事完美暢順，經歷挫折及失敗會學到更多，雖然過程往往較吃力及辛苦，但這可以加速你的成長，成為你日後可貴的經驗。沒有經歷過與豬隊友相處，你又怎會知道該如何應對？累積這些經驗後，之後會處理得更好。

4.找出最適合你的

我們需要平衡工作、家庭及自己的健康，總之照顧好自己一定要首要的。如果豬隊友的表現，影響到你身心靈的健康，那你就要考慮這樣的工作環境是否適合你。記着，千萬別浪費數年時間來試圖改善他們的處事方式。

最後，你要好好想想自己職業生涯的長期計劃，並考慮自己的職業路向及個人目標。

﹙資料來源：The Muse﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O