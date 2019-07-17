【職場熱話】不忿工作量比同事多　網民回應：做嘢用腦唔用勞

有錢收，唔使做是打工仔的夢想，然而，若然現實是他人唔使做有錢收，自己卻要苦幹得像頭牛，心裡自然不是味兒。 早前有網民便就這處境在網上討論發帖，抱怨自己與同事的工作量不均，並感到憤怒。此文引來不少人回應，有人表示附和，亦有人提出提高工作效率的方法。

工作量不均應是一眾打工仔最常遇到又最看不過眼的問題之一吧，每次訴苦都能得到無數共鳴，當有人發起「公司有人好忙，有人好得閒」的網上討論時，自然也不會例外。（Getty/VCG）

工作量不均應是一眾打工仔最常遇到又最看不過眼的問題之一吧，每次訴苦都能得到無數共鳴。早前有網民於「香港討論區」以「公司有人好忙，有人好得閒」為題發起的討論，抱怨公司向同事分配的工作量並不公平。

事主原文：

有幾多公司係公平？成日忙到嘔，見到隔離（籬）係（喺）到r（搲）手指真係火都黎（嚟）！

此帖吸引不少網友留言，不少人更紛紛大吐苦水。有人埋怨同事由朝到晚都在打機，也有人表示工作過於吃力時一定要向上層反映，因為管理層只講求能否達到結果，不會理會員工的工作量是否合理。另外，也有人勸事主不要過於計較得失，因為職場上一些看似「蝕底」的行為會有長遠的回報，或建議事主以正向積極的態度「為自己積德」。

另一方面，也有一些網民趁機討論提升工作效率的方法。有人表示自己就是事主口中的「閒人」，但自己之所以得閒，全是由工作效率高所置，更說「做野（嘢）用腦唔係用勞」，所以能比其他人快三、四倍時間完成工作。同樣，有人直言打工仔不用「show自己好忙好辛苦先叫做到嘢」，又有人指自己的「email inbox永遠唔會多個10個email，to do list有晒status」，認為只要有規劃地工作，效率自然高。

網友回應（按圖了解）：

網友勸喻事主職場不能過於計較得失，所下的苦功長遠一定有回報。（01製圖）

評估工作量方法

其實，要確保每個同事的工作量均等並不容易，因為每個人的工作能力總有高低，而且有些工作是很難用具體的標準來量度（例如同樣是接待客人的工作，應付一個要求多又挑剔的客人，工作量自然比接待一個平易近人的客人為辛苦）。

不過，若然發現自己與同事的工作性質相約，但人家卻似是比自己做得輕鬆時，便需要想想公司安排的工作量是否合理，並在有需要時作出反映或尋求對策。

以下是打工仔覺得工作量不均時所能做的事，不妨參考（按圖了解）：

1【評估工作方式】求人不如自救。看看個人工作流程或方式有沒有改進空間，很多時某些重複的步驟都拖慢了腳步。Work Hard不如Work Smart。評估也能使自己受惠。（Campaign Creators / Unsplash）

（資料來源：香港討論區、Stay Sane At Work 、Chron）

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