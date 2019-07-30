【逃犯條例】不合作運動致港鐵服務受阻　與其遲到不如在家工作？

因不滿港鐵及警方就有白衣人於7月21日進入港鐵元朗站作無差別攻擊一事處理失當，今早有市民於調景嶺站發起不合作運動，以阻礙港鐵提供服務，使觀塘綫塘站至調景嶺站及港島綫銅鑼灣站至太古站的列車服務一度暫停。 港人堅持返工的精神人所皆知，但要是日後再有相似的事情發生，與其在車箱等一個半小時，不如嘗試跟上司協議當天在家工作（Home Office）？

網民發起不合作運動，港鐵觀塘站至調景嶺站服務一度暫停。（陳康智攝）

今早約七時半，港鐵調景嶺站往黃埔方向月台有數十名戴口罩黑衣人聚集並發起不合作運動，以阻擋車門關上及拉緊急手製兩種方式阻礙列車服務，使調景嶺站往黃埔方向的列車等待超過一個半小時仍無法開出，而黃埔站至觀塘站列車服務則維持4分鐘一班。港鐵安排免費穿梭巴士服務來往觀塘站至調景嶺站，中間會停藍田及油塘。事件擾攘至早上約十一時半，港鐵列車服務才回復正常。

縱觀車廂內，乘客的反應持兩極：有人鼓躁指黑衣人阻礙他們上班，但亦有乘客支持他們的行為，並高呼：「年輕人加油！香港加油！」

除了觀塘線外，港島線亦受阻：（按圖了解）

港鐵安排免費穿梭巴士服務來往觀塘站至調景嶺站，中間會停藍田及油塘。（霍芷晴攝）

由修訂逃犯條例引起的社會風波，至今仍未有趨緩跡象，亦引致有人嘗試藉着多場不合作運動以表訴求。的確，這種形式的不合作運動確能吸引社會關注，但對有些急於處理公事的打工仔來說，亦會造成一定程度的不便。打工仔要是日後再遇上這種情況，與其花時間在交通上，向上司提出以home office形式工作，亦是一種解決方法。

長期的Home Office或許不是每個上司都接受，但在這個時勢，有些做事較開的明公司及上司應能體諒，願意批准同事遙距工作。不過要是上司有所疑慮的話，不妨試用以下八個Home Office的優點作遊說，讓他們願意配合吧！

1. 任何一處都可以是你工作的地方

在家工作時，你不一定規限自己在書枱工作，你可以在餐枱又或者在睡房，總之是你覺得舒服的地方便好，又或者在廚房站着工作亦可。而有時希望不困在家，到外面喘喘氣，也可以將工作陣營轉移到家附近的咖啡店或餐廳，非常有彈性。

2. 慳時間

不用想上班穿甚麼衣服、不用化妝、不用整理頭髮、不用刷鬚等等，你喜歡的話，就穿着睡衣工作也可以，節省了很多梳洗的時間，更加準時完成工作。除了梳洗外，等車及遇上事故要花的時間都可以省下來，有更多時間專注於工作上，亦能加快進度完成。

3. 可以安排自己的日程

其實現在很多工作都可以靈活地遙距完成，尤其是當程式員或內容創作者，只要能在死線前交貨交稿，你在哪裡完成都可以。在家工作，可以找到與你作息相配的8小時工作，不一定在8am就安坐公司。

你亦可以隨時安排休息時間，那些午飯後的飯氣攻心時段最為難熬，在公司，你盡可能都只是站起來，行行企企令自己提神；但在家，你可以隨時熱舞10分鐘，又可以拉筋或直接小睡10分鐘，養足精神才再開始工作。

4. 了解更多 變得獨立

由於你沒有同事在左近，亦沒有IT組在下一個樓層，所以很多工作上的事情你都得靠自己去找答案。當然你都可以不同通訊軟件向他們請教，但大部分時間，靠自己找答案會比較快捷，如問google、youtube等，以搜尋「how to XXX」找尋教學文字或影片。

另外，為了更方便自己遙距工作，你會學到克服更多障礙，如遠端控制公司的電腦、寫電郵時的用字及內容更加清晰及精準、對同組同事的日程更加敏感，以便配合不同工作的安排。然後你會發現，自己變得更獨立，更可靠。

5. 進行有效率的會議

應該不會有人喜歡開會的吧？然而，在家工作不代表不用開會，但可以進行更有效率的視像會議，即使是10人參與視像會議，大約15分鐘便可以完成，而不用次次在公司開會45分鐘都還在說開場白的階段。而且，你不用擔心印漏了文件予在場的各位，你只需分享電子檔便可以了，亦可以即時發表文字意見，不同怕打斷發言者，方便快捷先進。

6. 更專注

相比起公司那些無端白事起哄、大笑、大聲談話聲，家中的電視聲及洗衣機運行聲真的小兒科。在寧靜的環境工作可以提高不少工作進度，不用怕有同事突然找你談兩句、或上司找你說20分鐘的問題，你只需在通訊軟件中寫上：在忙，那便沒有人騷擾你。

7. 可以避開是非及辦公室政治

有時即使你不想聽是非，是非都會自然傳入你的耳朵，因為有些人說話就是控制不了的大聲，面對這樣是非環境及辦公室政治，有時真的很累，但為了禮貌及接收更多訊息以保障自己，你不參與又不行。但間中的Home Office卻可以救你於水深火熱之中，不用聽別人的是非，身心靈都能得到安靜。

8. 慳錢

這一點與工作效率無關，不過如跟上司關係友好的話，也可嘗試用來遊說他吧！由偏遠的近郊到市區上班，每天都要用數十元，一個月的交通費成千元，Home office數天都可以省了數百元了，積少成多。除了省下交通費外，食飯錢及咖啡錢都可以便宜不少，在家工作，你可以輕易地為自己煮便利的午餐，不用光顧公司附近的貴價餐廳。

不合作運動的原意，就是用另一種民間方式向政府表達訴求。在這大是大非的代，包容與支持是很重要的，不過既有職責在身，難一刀切的站在任何一方，那不妨以上述八個原因向上司提出Home Office方案。說到底，你只是希望找一個合適自己工作的方式上班嘛，希望上司會懂得體諒。

（資料參考：The Muse）

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