【Email Template】臨時缺席面試怎交待？　學寫得體電郵盡早通知

收到見工面試的通知當然可喜可賀,但若遇上突如其來的事情致無法出席面試,該怎辦才好?主動提出更改面試日期會否令印象分大減?人家會不再考慮聘用嗎?其實除立即致電HR除,還可利用電郵來表達誠意和歉意,並用文字商討更改安排的細節。

基本上,見工面試是一項要「優先處理」的事情,萬大事都要讓步,然而若遇上意外狀況,如自己或家人突然感不適、忽然要離港幾天,那該怎麼辦?打工仔這時應盡快跟負責安排面試的HR溝通,看看能否將面試日期延遲。

擔心對方會因你突然更改面試時間而留下不好的印象嗎?不怕,參考以下的電郵範例,便可保持自己的專業形象之餘,又不用擔憂自己獲聘的機會。

即睇電郵範例:

Hi [Name of Interviewer],

I’m really looking forward to the chance to talk with you about [role] with [Company].

Unfortunately, I [reason you need to reschedule the interview]. As a result, I’m wondering if we could reschedule this interview for a later date. I’m available [two or three other times and days that work for you].

I’m so sorry to throw a wrench in your schedule at the last minute. But, I’m still really enthusiastic about this opportunity and am hopeful that we can connect soon.

Thanks so much for understanding, [Name of Interviewer].

All the best,

[Your Name]

別養成改期習慣

在理想的情況下,求職者愈早通知HR當然愈好,但即使緊急得可能只早於面試前幾小時才作通知,這個電郵範例還是可顯示出你的禮貌、專業和誠意,力保自己的名聲。HR也是人,他們總會體諒,並明白有些意外或突發狀況是出乎計劃之外。

不過亦要提醒求職者一聲,更改面試時間並不能變成一種習慣,因改完又改的話,只會慢慢令你個人的誠信流失,亦令自己的形象變得不可靠。

﹙資料來源:The Muse﹚

