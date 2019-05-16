【Email Template】臨時缺席面試怎交待？　學寫得體電郵盡早通知

收到見工面試的通知當然可喜可賀，但若遇上突如其來的事情致無法出席面試，該怎辦才好？主動提出更改面試日期會否令印象分大減？人家會不再考慮聘用嗎？其實除立即致電HR除，還可利用電郵來表達誠意和歉意，並用文字商討更改安排的細節。

如若你生病了，那別說出門見面，也許就連床都有難度。﹙GettyImages/VCG﹚

基本上，見工面試是一項要「優先處理」的事情，萬大事都要讓步，然而若遇上意外狀況，如自己或家人突然感不適、忽然要離港幾天，那該怎麼辦？打工仔這時應盡快跟負責安排面試的HR溝通，看看能否將面試日期延遲。

擔心對方會因你突然更改面試時間而留下不好的印象嗎？不怕，參考以下的電郵範例，便可保持自己的專業形象之餘，又不用擔憂自己獲聘的機會。

即睇電郵範例：

Hi [Name of Interviewer],

I’m really looking forward to the chance to talk with you about [role] with [Company].

Unfortunately, I [reason you need to reschedule the interview]. As a result, I’m wondering if we could reschedule this interview for a later date. I’m available [two or three other times and days that work for you].

I’m so sorry to throw a wrench in your schedule at the last minute. But, I’m still really enthusiastic about this opportunity and am hopeful that we can connect soon.

Thanks so much for understanding, [Name of Interviewer].

All the best,

[Your Name]

HR也是人，他們總會明白一些意外或突發狀況並體諒。﹙GettyImages/VCG﹚

別養成改期習慣

在理想的情況下，求職者愈早通知HR當然愈好，但即使緊急得可能只早於面試前幾小時才作通知，這個電郵範例還是可顯示出你的禮貌、專業和誠意，力保自己的名聲。HR也是人，他們總會體諒，並明白有些意外或突發狀況是出乎計劃之外。

不過亦要提醒求職者一聲，更改面試時間並不能變成一種習慣，因改完又改的話，只會慢慢令你個人的誠信流失，亦令自己的形象變得不可靠。

﹙資料來源：The Muse﹚

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