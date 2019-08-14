【員工福利】L'Oréal推友善政策　彈性返工可四時半放工毋須打卡

黃子華曾說：「講得出『我好鍾意返工』嘅人，一定係鬼上身。」縱然返工難以人感到雀躍，但企業能否協助員工減低對上班的厭惡感呢？歐萊雅（L'Oréal）的亞太區旅遊零售團隊近日把辦公室搬到灣仔，那裏除有煥然一新的工作環境外，更有一系列提升員工工作效率及團隊士氣的措施，讓公司上下上班時都有好心情。

﹙左起﹚歐萊雅亞太區旅遊零售董事總經理Emmanuel Goulin、shu uemura初级產品經理Wincy與香港區薪酬福利總監Patrick Tcheng先生彼此談得愉快，可見他們任職的公司能培養出能令公司上下打成一片的文化。﹙黃舒慧攝﹚

採訪當日是某一個星期五早上，當記者到達L'Oréal灣仔辦公室的員工餐廳時，看到那裏已放滿供員工任意享用的免費早餐，當中有新鮮的麵包及各式各樣的果汁，簡單又健康，而且很多員工都臉帶笑容地熱烈捧場。有員工指：「公司每逢星期五就會有免費早餐，早上八時半開始，通常至九時半已全都被吃掉。」而為了員工的健康着想，餐廳所提供的不僅都是沙律、乳酪等健康的食物，而且還會定期更換新菜式。當公司願意提供免費早餐，加上餐廳那個「無敵大海景」，相信任誰都會感到心情好！

問及歐萊雅亞太區旅遊零售董事總經理Emmanuel Goulin這隊亞太區旅遊零售團隊的工作性質，他表示它主要負責亞太區機場舖頭、免稅店及當地遊客區的店舖業務，「旅遊零售團隊的不同在於客人以遊客為主，他們的消費模式較為急速，每次可能只停留數分鐘。」因此，這隊旅遊零售團隊得特別製訂針對旅客的銷售策略，並要了解各國旅客的需要與喜好，如內地旅客愛保濕產品、東南亞旅行喜歡控油產品等。

為緊貼各地店舖的發展需要，這個團隊的員工需經常在不同國家穿梭，而當他們需要培養出緊貼客人需要的想法時，就先要保持心情輕鬆愉快才行，因此歐萊雅香港區薪酬福利總監Patrick Tcheng認為，公司就得要有體諒員工付出的政策作配合才行。

周五免費早餐實況﹙按圖了解﹚：

採訪當日是星期五早上，到達L'Oréal的員工餐廳時，正派發免費的早餐，有新鮮的麵包及各式各樣的果汁，簡單又健康。﹙黃舒慧攝﹚

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硬件配合：自由坐位、沖涼房

當然，單是靠周五免費早餐一招並不足夠的，Patrick指，為令員工在工作期間無時無刻都有自在的感覺，因此新辦公室是以「自由坐位」，即任由同事自行選擇工作位置的方式安排座位。「我們為每個部門劃分一個特定區域，部門同事想在區內哪個位置工作全由他們自己決定，他們可選擇有更多私人空間的獨立座位，又或是到高枱或可調節高度的枱工作。公司亦為會大家提供手提電話、儲物室及存放物件的袋。這個安排可以令空間的使用更有效率。」公司亦同時設有講電話的空間及育嬰室等，更有需經常常飛往外地工作的員工表示，公司提供浴室的做法對他來說是非常方便，讓他們可沐浴後才出發到機場前。

另外，公司的員工比較年輕，不少年輕的新手媽媽，Patrick指為了顧及各個年齡層員工的需要，所以特地設有育嬰室，方便以母乳餵哺的媽媽可以隨時使用。

公司各個設施（按圖了解）：

為了令員工工作期間有自在的感覺，所以辦公室設有自由坐位的安排，「我們劃分了部門的位置，但部門內每天怎樣坐都可以，可以選擇私人空間更多的獨立空間，亦可以選擇高枱或可調節高度的枱。」﹙霍芷晴攝﹚

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每月兩次Home Office

除了硬件外，Patrick表示，公司還設有很多讓員工愉快工作的政策，「我們設有彈性上班時間，員工可以於早上七時半至十點這段時間上班，下班時間則是下午四時半至八時。同事每日的工作時間約九小時，但他們不用打卡，因為公司信任員工，只要他們能完成工作，他們是有自由去安排自己的工作時間。這個做法，比起完全管束他們會來得更有效率。」

此外，員工還在可每月自選兩天以home office﹙在家工作﹚模式上班。雖然策劃活動及跟進項目等都需要同事一起合作處理的事情，但Patrick認為home office不會對團隊運作上造成不便。他笑說：「Home office不代表員工放假，他們只是在家中工作，加上網上溝通系統其實很方便，所以完全不會阻礙團隊的工作。我們推出這政策，只是希望員工可更好地在工作與生活間取得平衡。」

Patrick笑說：「Home Office不代表員工放假，只是在家中工作，使用網上溝通系統其實很方便，所以完全不會阻礙工作。」﹙黃舒慧攝﹚

員工感想：相關政策可減少壓力

在旅遊零旅部門旗下，負責品牌植村秀（shu uemura）推廣工作的初级產品經理Wincy，已在這裏任職三年。問及她對上述公司政策的意見，她笑指最喜歡彈性上班時間的安排，「有時早點回到公司開會，就可以早點放工；有些已當媽媽同事想早點上班，然後早放工接小朋友放學也可以，非常便利員工的需要。」不過提及自由坐位的安排，Wincy則表示她起初有點不習慣，「大家以前是有固定座位的，我的座位有很多文具與雜物，但當轉了自由坐位後，每天都要把需要使用物件放入袋內，有點不習慣。不過還好公司為我們準備了可放置雜物的櫃子，每個人亦有自己的儲物櫃可用，我慢慢就習慣了轉換不同座位工作，感覺上很輕便。」

任職與旅遊及零售相關工作時，「速度」往往是從業員的壓力來源。在萬事都講求快速的時候，Wincy覺得公司所提供的員工福利確能舒解她們一些工作上的緊張，「即使工作又忙又有挑戰性，但有公司的政策配合，我也比較容易安排自己的個人生活。另外，公司亦不時會舉辦一些社區活動，如爬龍舟、執垃圾及整月餅等活動，為員工減壓。」

員工參與公司活動﹙按圖了解﹚：

公司亦不時會有social event讓員工參與，如扒龍舟、執垃圾及整月餅等活動，為員工減壓。﹙被訪者提供照片﹚

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