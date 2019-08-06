【職場熱話】無視法例辦公室內吸煙？　網民：搵管理處好過控煙辦

電子煙就不是煙嗎？不知道為何很多人對此有誤解，以為電子煙不含煙草就不是煙，更公然地在室內的禁煙場所吸食。網民亦於網上平台發表意見，指公司有同事公然在室內吸食電子煙，連開會都大模斯樣地食，且旁若無人，實在令人咋舌！Office不是禁煙的嗎？吸食電子煙有沒有犯法？

電子煙就唔當係煙嗎？﹙網上圖片﹚

根據衛生署控煙酒辦公室資料指，電子煙溶液是化學混合物，成分一般有丙二醇、甘油、添味劑及其他添加劑。電子煙雖不含煙草，但屬電子尼古丁傳送系統的電子煙有尼古丁，而根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），在禁止吸煙區不得吸煙（包括電子煙），違者定額罰款1,500元。

有網民於facebook專頁「奴工處」投稿，指有同事不理公司禁煙，照抽食電子煙，更連開會都照食，非常猖狂。然而，根據上述條例，這位抽電子煙的同事確實觸犯了《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），理應可以告他兼罰款！

原文﹙facebook專頁「奴工處」圖片﹚

罸完錢照食 要杜絕就要…

有網民留言表示明白這種無奈並分享過往經驗，「前老闆係office食煙 迫住聞又冇得出聲」、「Call控煙辦啦」及「我上司日日都閂埋門係房食電子煙，明明office本來就唔得煙，我唔明點解日日都要忍受啲電子煙味。我有諗過call管理處上黎投訴，call控煙辦，頭一次都係罰錢，俾完錢咪一樣照食。Call管理處就唔同，到時投訴到個業主唔租間office俾公司，咁佢就唔敢再食。」所以與管理處溝通亦是一個可以暫草除根的做法。

網民指：「Call管理處就唔同，到時投訴到個業主唔租間office俾公司，咁佢就唔敢再食。」﹙damon-hall@unsplash﹚

而根據新修訂的《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)規定，由2007年1月1日起，法定禁煙區範圍已擴大至所有食肆處及所的室內地方、室內工作間，公眾場所內的室內地方及部份戶外地方，任何人不得於禁煙區內吸煙或者攜帶燃點著的香煙、雪茄或煙斗。

那還有甚麼法定禁煙場所？﹙按圖了解﹚

1.【室內工作間】在工作地方的室內區域，不論是自僱或受雇的工作地方，包括在工作時段之間用膳或休息時使用的地方，例如店舖、辦公室、工場或工作地方內的公眾地方都是禁止吸煙區。﹙黃舒慧攝﹚

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﹙資料來源：奴工處、衛生署控煙酒辦公室﹚

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