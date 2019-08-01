【職場健康】晚上睇電視、玩電話會易肥？　研究：與人造光線有關

機不離手是現代都市人通病，但說多少次也好，就是改不了。很多人認為工入已忙了一整天，晚上留點私人時間看看電視玩玩電話不算過份，但近日有研究發現，原來這樣做竟會加速增磅！不是嘛？為什麼會這樣的？

不是打機便是煲劇至睡着？不少人以為這屬平凡不過的習慣，但原來它亦可能將你的減肥努力付諸一炬。（Photo by Rhett Noonan on Unsplash）

你一直為夏天而減去身上的肥肉，但稍一鬆懈竟然就前功盡廢？

據網站Ladbibble的報導所引述，這個由北卡羅來納州國家環境健康科學研究所負責的研究，在為期五年的研究中，招募得近四萬四千名女性35至74歲的女性參與，她們全都沒有癌症或心血管疾病病史、她們亦沒有輪班工作、保持正常作息及沒有懷孕。而在研究期間，這群研究對象需報告每晚入夜後所使用的人造光量，包括電話及電視。結果研究發現，那些會在晚間開燈的女性在五年裏平均增加了約五公斤……天呀！五公斤呀！

開燈令你更餓？

事情或有點難以置信，但是次研究認為，導致體重增加的罪魁禍首就因那些人造光而起：當女士在晚上開燈睡或讓電視在黑暗的環境中開着，增加體重的機會將增加22%，這是因為開燈會令人們的睡眠質素減低，而睡眠不足則會而令疲倦時所釋放的荷爾蒙上升，使人在日常更易感到飢餓。

簡單來說，就是睡眠質素愈差即表示身體有更多時間是保持清醒，即是有更多時間可以進食。

深夜便是餓！（Photo by Edward Franklin on Unsplash）

令不健康行為現形

其實，身體是有有自己的警報系統的！研究人員在報導中指，如人們晚上多使用人造光線的話，個人的健康狀況會更容易現形，例如吃得不好、久坐不動及更易感到有壓力等。

雖然研究人員表示需要進行更多研究來鞏固這一概念，但根據生物學意識，藍光確是會讓人們特別容易感到飢餓。Ladbibble網站同時引述薩里大學Malcolm von Schantz教授曾在接受《每日郵報》採訪時的意見：他指傍晚的人造燈光會減緩人們的生理時鐘，而夜上的燈光亦會影響大家的新陳代謝。

人一日內對電腦的時間比對真人還是多吧？（Photo by Hack Capital on Unsplash）

應該沒有想自己愈來愈胖吧？想要令自己保持完美好身段，今後或許就要自律及狠心一點，在入晚後少按電話，也避免在深夜看電視，騰空的時間不如就多陪家人聊天或看看書。其實，你工作時已經對電腦對得夠多了，下班就讓眼精稍為休息吧（就算看電視都要確保真的關掉了才可以入睡）！

（資料參考：ladbible）

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