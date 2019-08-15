【職場技巧】派卡片都有學問！　除忌見面即派還是什麼要注意？

工作上交換卡片是常有的事，通常大家一見到面，打了招呼及握手後，就會交換卡片對吧？但原來立即交換卡片或會給予對方壞印象！派卡片其實都有一些學問，好好學習以下四招，好藉「派卡」時給予人家好印象！

原來立即交換卡片都會給予對方壞印象！那應該甚麼時機交換卡片才正確？﹙VCG﹚

踏足職場好幾年，交換卡片這基本禮儀就如呼吸一樣那麼自然，派卡片背後是你想與對方建立聯繫的意思，而台灣職場網站「經理人」早前在引述外國雜誌《Fast Company》內容時，提到四個鮮被打工仔注意的派卡片細節。就讓我們好好記着，利用這小小的動作，增取最大的好感。

1.別急着交換卡片

第一次見面交換卡片是簡單又普通的職場禮儀，但你才剛與對方見面幾秒，說完一句你好後，對方便急急拿出卡片，你會有點不知所措嗎？若這是在一個商業合作場合上發生，都情有可原，但如果是在晚宴、酒會等較輕鬆的場合跟對方相遇，急於派卡片就會令人覺得你是很急於找生意、想賺錢，造成「你一心就想成交業務及唯利是圖」的印象。所以，當跟新相識的人見面時，不要立即派卡片，給對方一點熱身的時間吧！

2.有需要時才拿出卡片

不立即派的話，那是等甚麼時候？就在對方需要或想要你卡片上的資訊時。在輕鬆的聚會上，建議先從了解彼此背景開始，到大家都覺得話題投機，亦談起了商機及合作機會時，這時便是適合派卡片的時刻了！但記得除了派卡片外，都要向對方提出交換卡片，以得到他的聯絡方式，那就不用被動地等對方聯絡你，你亦同樣可掌握到合作的主導權。

談起了商機及合作機會時，這時便是適合派卡片的時刻了！﹙VCG﹚

3.頭銜不用多

除了要掌握交換卡片的時機外，打工仔亦需要注意卡片本身。有些人會在卡片上印上很誇張的頭銜或多個不同的職銜（有些公司甚至為方便做生意，連最低級的職位都是由「經理」起跳），這做法本意是要引起別人關注，然而不少人其實已對這種誇大職銜的做法免疫。

另外，卡片上的職銜列得愈多，只會造成一種炫耀、彰顯的印象，別人未必會覺得你很不得了，甚至會覺得你為人並沒什麼實力，因此才靠這些職銜來充數。總之，若對方真的與你合作，這些過份誇張的職銜早晚便會現形，為了日後的工作發展，還是平平實實的較好。

加上，卡片上的職銜列得愈多，不會讓人覺得你很不得了，只會有一種炫耀、彰顯的印象。﹙VCG﹚

4.卡片企理 提高信任度

相信大家都曾收過一些皺皺的、有污漬甚至破爛的卡片吧？若收到，其實真的碰也不想碰。其實，卡片是一種代表自己的工具，對方回到家再檢視卡片時，一見到如此不開胃的卡片，自然會產生多一次壞印象，並覺得這個人好像不太可靠。

所以，建議大家別隨意將卡片放在銀包便算，好好地用一個卡片盒或卡片包收，好把卡片保持乾淨整潔及筆直。若隨身真的只有一張皺巴巴的卡片，那就寧願後補一張電子版的卡片好了。

﹙資料來源：經理人﹚

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