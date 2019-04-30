【職場技巧】工作難捱軍心渙散　6個方法維持團隊文化

工作難免會遇到士氣低落的時刻，可能因為客戶刁難、項目出錯或公司裁員等狀況，令大家的工作氣氛變得一片灰暗，頻頻犯錯，事事不順。然而，你們都是坐在同一條船的戰友，要怎樣做才能重整軍心，令大家恢復幹勁？

工作難免會遇到士氣低落的時刻。﹙GettyImages/VCG﹚

市道艱難，很多大公司都經歷過裁員潮，公司精減人手，希望更有效使用資源，但員工也是人，人有情感，即使僥倖留下來，但面對大量再沒有人坐的空位、不同的位置分配、工作方式的改變和配合，一定很不安又不習慣。

即使不是裁員，可能因為在項目中犯錯或其他負能量充斥的狀況，都一樣需要面對很多不確定的因素。迎接這樣的挑戰，有甚麼方法可以安撫其他同事，重新建立團隊精神，將大家從打擊中拯救過來？

1.問自己：「今天的表現如何？」

面對難以處理的局面，你以甚麼態度去應對，絕對會直接影響身邊的同事採取甚麼心態去補救。所以試試每天都認真地問自己表現如何，你有權氣餒、失望和傷心，但在處事方面不可以採用消極的處事手法，不妨向你信任的人傾吐你內心的鬱結，若你覺得從中得到鼓勵，可以與你的團隊分享，以正能量感染他們。

2.休息一會

我們都試過腦閉塞，思緒完全走入死胡同的時刻吧？事情沒有突破，你亦覺得自己不會再想到其他更有創意或有效的方案，大家陷入膠著狀態，這時即使你不太情願，但你真的需要一個小休。用休息時間去喝一杯咖啡、吃午飯或到公司附近散步，這並不是浪費時間，讓腦袋下線一會，可能可以激發你其他的想法。即使沒有新的想法，這亦是一個好機會讓你知道工作以外，還有生活的，試鼓勵其實同事實行小休的習慣，別把自己迫得太緊。

到戶外的環境回覆電話，都可以令你有一種由框框中跳出來的感覺。﹙GettyImages/VCG﹚

3.玩樂的時間

工作很難，做人也很累，有時因為太多工作，大家連吃午飯的時間都沒有，只顧埋頭苦幹地做。放工後，若大家不趕着走，何不以board game或其他玩意以減輕那崩緊的心情才放工？筆者以前的上司，常常於下班後與大家一同打機或玩啤牌作聯誼，他覺得與組員一同放鬆心情，對了解彼此個性和減壓都很有幫助。玩樂的時間同時可以令人減低內心對周遭一切的憎恨。

4.自我照顧

小休和玩樂的時間似是奢侈的活動，但其實這都是自我照料的一部分。照顧自己不一定要靠一個長長的假期讓自己休息，你可以在上下班途中閱讀書本、回家看Netflix煲劇、早點睡、編織頸巾、跑步或與喜歡的人共進晚餐，這全都是自我照顧的一部分。忽視照顧自己很容易令自己對一切產生倦怠感。如果連自己都沒有照顧好，又怎可以支持身邊其他的同事？

回家看Netflix煲劇、早點睡，這全都是自我照顧的一部分。﹙GettyImages/VCG﹚

5.果斷迎接改變

工作每天都在經歷改變和發展，請謹記，一年前對你們有用的方案，再有效都好，今天可能已經變得不管用或不適合你的團隊了，這時就不要再堅持了！確認這一點後，果斷摒棄舊方法，並制定一個適合現時團隊工作的方法，花一點時間來令你的同事工作更有效率，減少浪費不必要的時間。

6.誠實的溝通

當看到團隊一次又一次犯同類型的錯誤，試試與組員們檢討以下問題：

．我們是怎樣來到這一地步的？ ．現時這樣的情況，我們有甚麼其他方法來解決嗎？ ．我們做得怎樣？ ．我們可以處理得更好嗎？ ．以後可如何避免再發生這種問題？

在這些討論中，最重要是保持誠實的態度，同時細心耹聽組員的意見。從最艱難的對話中，可以建立到最大的信任。

﹙資料參考：The Muse﹚

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