【職場交際】與上司保持多遠距離？　再熟絡也要避談的7個話題

能遇到好上司是天下難得一大美事，若上司可以與你談笑風生，成為討論工作及工作以外的事的朋友，那就真的太好了。然而，工作時，由於他始終是你的上司，所以關係再融洽都要知分寸，提醒自己彼此之間總有一條界線的存在，有些說話是不能說的。

顯現100%的真我，只會為你留下懶散、愛說是非、不交帶等形象，你希望這樣嗎？﹙GettyImages/VCG﹚

亂說話會有甚麼後果？因為上司身為領導一組人的角色，與你合得來是一件事，但他都會評估各人的工作能力，以安排工作，若你亂說話，如：「這不是我負責的」、「我不懂這樣做」、「你有沒有聽說誰和誰的那些事？」等，看似平常，但顯現100%的真我，只會為你留下懶散、愛說是非、不交帶等形象，你希望這樣嗎？不想的話，不妨參下以下七種不能於上司面前說出口的話，警惕一下自己。

1.責怪別人

你有曾跟上司說過以下這幾句話嗎？

（按圖了解）：

1. 「這不是我的錯！」﹙GettyImages/VCG﹚

工作豈能事事順利、稱心如意？有出錯在所難免，而有時或者出錯的原因不在你，但若你說出以上幾句，就會顯得你想推卸責任。所以，你應該跟上司說：

現階段好像出了點問題，但不用擔心，我會幫忙解決的。

肯承擔並說明自己會如何協助解決難題最重要，上司亦會因而覺得你是一個可靠的組員。

2.找藉口

．「沒人幫我做。」 ．「我才剛上任不久，所以不知道運作狀況。」 ．「我同時要處理太多事了，出點錯在所難免。」 ．「我家有點事，所以沒辦法全心全意地工作。」 ．「沒人教我應該怎樣處理。」

當工作遇到問題時，很多人第一時間的本能反應都是為自己找藉口。事實上每個人都會有機會犯錯，而多數勇於承認錯誤的話，都不會被狠狠的怪罪。若真的不懂問題出在哪裡或怎樣解決問題，就得以虛心的態度詢求並尋求解決方法。

3.自私、卸膊

．「這不是我的工作範疇。」﹙GettyImages/VCG﹚

任何上司都想要一個肯承擔責任及幫忙管理團隊的幫手，所以他們不會想聽到員工有以上負面的回應，有的更有討價還價的意思，實在不太適合。說出這些話，只會顯示你在團隊需要你時，你不會挺身而出，亦不願意承擔責任，讓人覺得你自私及懶惰。

4.太易放棄

．「我不知道要怎樣做。」 ．「我沒辦法了。」 ．「那是不可能的。」

腦袋是個好東西，我希望你也有一個，你是一個有自主及決策能力的員工，還沒開始便放棄，你叫上司如何是好？多熟都很難包庇你吧？遇有難題應該先自己想想解決方法，而不是說幾句不負責任的話，就等其他人來救你。

5.只懂批評

．「我上一份工作並不是這樣做的。」 ．「上次的這個做法已經不合用了。」 ．「我不會選擇這樣做。」 ．「前公司上司絕對不會這樣做。」

其實如果你還留戀上一份工，那就不如回去吧！在上司面前不停得上一份工、上一個上司，這樣的對比有意義嗎？而且常常只懂批評各人做的事，同時沒有提出任何有建設性的建議，是非常乞人憎的。如果你真的沒辦法提出有用的意見，那就最好甚麼都別說了；若要提出意見，請以專業及體貼的方法表達，別冒犯到你的上司。

6. 跟上司講八卦是非

．「你有沒有聽過隔籬team……」﹙GettyImages/VCG﹚

雖然講是非是很多人的樂趣，但過量的八卦、流言、是非就會令工作氣氛變差，影響工作效率，所以不論你與上司感情有多好，都盡量避免和對方討論太多是非，否則會被視為不專業及不可靠。

7.越權

．「不如我直接跟更上層的上司報告這事？」 ．「會有其他更專業的人可以解決我們的問題嗎？」 ．「我已經跟高層報告過這件事了，他們認同。」

你跟上司有多熟都好，你與他始終有職級之別，你越過他而上問上一級的管理層，這是不尊重不禮貌的行為。你以為這是爭取表現的機會嗎？但很多時候，這卻會有反效果，甚至令別人會覺得你沒大沒小。越權是絕對會讓你被列入黑名單的事項之一，說出這些話就像在羞辱你的上司。你應該把是否諮詢他人意見的權力還給他，讓他決定何時要去找上級討論。

總之，要記着公私分明。公司始終是工作的地方，所有事情都跟工作程序做便最安全了，認清這條界線，不要主動去模糊它，緊記這條上司與朋友的分界線，你便可以兩邊同時兼顧，不會令自己的事業一塌糊塗。

﹙資料參考：經理人﹚

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