【職場文化】職場擦鞋仔係點諗嘢？　拍馬屁背後：這是工作一部份

每一個職場小薯都討厭擦鞋仔，大家會對他鄙視、對他側目、對他的行徑看不過眼。但世界上總有很多擦鞋仔得到上司老闆的歡心。今天半宅職薯就和大家討論一下擦鞋這回事。

這些機會不是你的？擦鞋仔可以上位，有想過是自己還是哪裏出了問題嗎？（GettyImages/視覺中國）

要有喜歡擦鞋的上司，才會有擦鞋仔的出現

要有這樣的氣候，才有這樣的生物；要有喜歡阿諛奉承的上司，才有擦鞋仔的出現。那麼究竟是有擦鞋仔先，還是有喜歡阿諛奉承的上司先呢？這並不是有雞先還是有蛋先的問題，答案亦呼之欲出：肯定是先有喜歡阿諛奉承的上司，才會有擦鞋仔的出現。要不是有喜歡被擦鞋的上司把皮鞋亮出來，擦鞋仔的鞋油也無用武之地。

擦鞋仔其實視擦鞋為工作一部分

讓我們先代入刷鞋仔的角度去想（我知這樣對於實幹型的大家來說很有困難）：擦鞋的目的不外乎為了討好上司，以換來更加好的待遇。但討好上司的方法很多，例如勤力工作，為客人提供貼心服務，成功追到公司quota……等等，那麼為什麼偏偏選擇擦鞋呢？答案很簡單，因為上司受落而且難度最低（當然這只是對於擦鞋仔而言）。從這個思想進路，大家不難明白到對於擦鞋仔來說，擦鞋其實也是屬於工作的一部分：「其實我都是想升職加薪，上司叫我追數，我便追數；上司喜歡我擦鞋，那麼我便刷鞋吧！至於我會否用工餘的時間寫短信給上司去擦鞋呢？我大概是不會的，因為這無異於OT！」

上司喜歡下屬擦鞋，等於公器私用

筆鋒一轉，我們不妨又嘗試代入喜歡被擦鞋的上司角度看擦鞋這一件事。有一些公司的制度欠佳，出現「下屬工作表現與上司升職加薪或佣金沒有直接關係」的狀況。在這狀況之下，一個自私自利的上司自然會想到這樣一件事：「下屬為公司努力工作，我只能分得到幾百分之一、甚至幾千份之一的好處，那麼倒不如我把他們都訓練成我的私人擦鞋仔，讓我享受百分之百的愉悅！」

換句話說，喜歡下屬擦鞋的上司其實是在公器私用，把由公司出糧的員工訓練成他私人的擦鞋仔，用他們的有薪工時浪費在討他個人歡喜的事情上！

喜歡下屬擦鞋的上司其實是在公器私用？很多人會認同吧！（GettyImages/視覺中國）

結語

當公司制度欠佳，再加上自私自利的上司的時候，擦鞋仔便會滋長。如果上司就是公司老闆的話，鼓勵下屬擦鞋便等於令自己迷失於虛假的掌聲之中，最終只會帶公司走向絕路。走筆至此，相信不少讀者對於上面的內容（尤其是擦鞋仔的心態那一部分）會有一些難以明白的地方，要是這樣的話，我欣賞你，因為你並不是一個擦鞋仔！

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