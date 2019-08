【Email Template】語氣過重得罪別人？　即睇範例學寫電郵補鑊！

有時候,同事或合作伙伴也真的很不爭氣,經多次提點仍是犯錯。明明自己已被其他工作迫得快要發瘋,竟還得在忙亂間處理他們的犯錯,你一氣之下,就在電郵中說:「你要別人說多少次才會記着?這種低級錯誤根本就不應該犯第二次及第三次!這實在是太不知所謂了……」

在氣沖沖間,也許不少打工仔會就此發送了一個類似上述內容的電郵,但在冷靜下來後,才想到總不能每次都如此不修飾地指責人家。特別是有些同事確實需要多點時間成長,也需要獲得更多認真的提點才能改善表現,要是他們在這階段收到這些帶攻擊性的指責,或許也太嚴苛。

電郵既已發送便很難收回,要是感後悔,便應立即補救,好讓對對方的傷害與彼此間的芥蒂減到最低,而且即使未能完全和好,也起碼可以令對方知道你的歉意。想再發一個電郵「補鑊」,可參考以下的範例:

Hey [Name],

I want to apologize for the email I sent you earlier.

It’s no excuse, but it’s been one of those days when [reason you had such a short fuse]. I snapped at you when I had absolutely no reason to, and I’m so sorry for my [adjective] message.

The next time [description of circumstances that made you snap], I’ll make sure to take a pause before responding—so I don’t take my own frustrations out on you.

Sorry once again!

Best,

[Your Name]