【家庭關係】放工仍要做家務？　調查列最易引起爭吵項目頭三位！

辛勞了五天，周末在攤在沙發上放空也不過份吧。不過在休息前，還有洗碗、拖地、洗廁所等等繁瑣的家務在等着你……真是想想已令人頭痛。 有調查指，不少打工仔原來曾因家務問題而與同屋吵架，並列出哪幾項家務最容易引發爭吵……

決定誰負責做家務是世紀難題之一，不少人甚至因而吵架。（《螢之光》劇照）

不論你是與父母、子女、伴侶、抑或室友一起生活，「誰負責做家務」都是一個大問題。外國跑腿公司TaskRabbit曾向1,000名美國成年人進行調查，發現78％的人曾因家務瑣事與同屋主發生某種程度的爭吵，調查又排列了頭三名最容易引起紛爭的家務。不過可能令香港打工仔驚訝的，是洗碗並沒有成為前三名！

容易引起紛爭家務排名（按圖了解）：

3. 正確組裝家具（27％）(Nathan Fertig/Unsplash)

其他令人厭惡的家務：（按圖了解）

洗衣（資料圖片/鄧倩螢攝）

應先了解彼此習慣

無論你是與伴侶、室友、朋友、孩子同住，盡早建立做家務的規條是非常重要，因為有時候引發爭吵的並不是要做哪項家務，而是做的過程。特別是牽涉到清潔問題時，很多人都有自己喜歡或習慣的方式，甚至是特別的要求，例如有人認為洗廁所的清潔用品不能用於其他地方，或是每三日就要換一次床單和枕頭套等。

所謂「相見好，同住難」，很多生活上的小習慣都很容易成為爭論的起點。為了減少不必要的紛爭，以及維持家庭生活的和諧，大家都應該及早說明自己的「家務地雷」。其實，每個人都有自己的習慣，如果對方的習慣不會太影響你，而且不會帶來衛生問題，懂得「隻眼開，隻眼閉」也是一種學問。

(資料來源：Ladders)

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