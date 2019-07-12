【快樂指數】高薪多福利無助留職？　調查：年輕人更重視發揮機會

返工都可以開心？說笑吧！其實，笑着上班是有可能的，關鍵在於，工作是否能帶給你滿足感。 半島青年商會早前就「職場快樂指數」，對香港及澳門職場進行調查，發現香港打工仔的工作投入感及留職意願並沒澳門的高，而且薪酬與福利高低更不是決定他們去留的主要原因。

註冊職業心理學家陳曉翎女士受委託設計問卷，並加以分析本地打工仔的職場快樂指數。（大會提供照片）

是次調查於今年5月至6月期間進行，共訪問835名香港及201名年齡由18歲至65歲，職位涵藝員工、管理層及老闆的在職人士，結果發現，香港受訪者個人每月平均收入為$30,500，每天平均花1.5小時在通勤上，澳門受訪者的每月平均收入則為$25,900，每天的通勤時間為1.2小時。

港人比較不快樂

是次調查亦為港人與澳門人的「職場快樂指數」、「生活快樂指數」、「健康指數」、「工作表現」、「工作投入感」及「留職意願」作統計及評分，以7分為最高作計算，發現港人在上述六個項目的快樂及滿足程度都不及澳門人，其中以「職場快樂指」、「工作投入感」及「留職意願」的差距更是特別大。

六大快樂指數調查結果：

從調查可見，香港打工仔對職場的整體滿意程度比澳門打工仔為低，而且「職場快樂指數」、「工作投入感」及「留職意願」的平均差距有着2.21分（以7分為滿分）。（半島青年商會提供）

另外，調查亦把受訪者的工作訴求分成26個範疇，同樣以1分最低，7分最高，統計受訪者的滿意程度。結果發現，如以年齡作分組，有五個項目的結果有較顯著分別，包括：

薪酬 團隊合作 上司領導能力 感雀躍和興趣的任務 放工後回應工作信息或郵件

從調查結果可見（下圖），30歲或以下的受訪者對目前的工作性質及與團隊關係都感滿意，但對薪酬及下班後仍要工作兩項則不感滿意，所得結果與「31至40歲」及「41歲以上」兩組的結果很不同。

調查發現年齡只對薪酬、團隊合作、感雀躍和興趣的任務、上司領導能力及放工後回應工作信息或郵件五個範疇的滿意度有所影響，其餘21個均沒有顯著分別。薪酬方面，年齡組別越大越滿意。中間三項均是年齡組別越大越不滿意，最後一項則以30歲或以上組別最不滿意。31至40歲最滿意。（大會提供）

其他調查項目 在26個範疇中，受訪者對現時工作最感滿意的首四項是「上班地點」（4.57）、「茶水間設備」（4.33）、「工作設備」（4.22）及「惡劣天氣工作安排」（4.14）最感滿意，但最感不滿意的首四項則是「辦公室娛樂設備或設施」（2.86）、「工餘活動」（2.98）、「上班地點靈活度」（3.22）及「機構膳食（免費飲料、零食等）」（3.24）。

薪酬、福利非關鍵

雖然打工仔對現時工作有不少不滿，但比起公司就這些項目作出改善，甚至是在薪酬、福利與工時上作出調整與安排，也不代表打工仔便會立即感到滿意及快樂。

「加人工都唔開心？」調整薪酬當然是一個不錯的安排，但據是次調查所歸納，真正影響打工仔工作表現、職場快樂及留職意願的因素，其實是包括他們的健康狀況、工作投入程度及工作靈活度等。就以「30歲以下」及「31至40歲」兩組人士來說，「工作能發揮所長」是影響他們工作表現的最主要原因；「有否讓自己感雀躍和興趣的任務」則是三個年齡層人士皆認為能否獲得職場快樂的第一大原因。至於在留職意願方面，這兩個年齡層的受訪者最為注重「工作前景」，而「薪酬」和「福利」則沒有顯著的影響力。

職場快樂程度調查結果（按圖了解）：

職場快樂指數方面，迴歸分析得出，「有否讓自己感雀躍和興趣的任務」之因素最影響所有年齡層。（受訪者提供）

審視現時工作狀況

大會就調查結果，建議僱主可就「重視員工健康」、「讓員工的才興趣與工作匹配」、「提高工作靈活度」及「以數據科學驅動解決方案」入手以提升打工仔的職場快樂程度，不過從年輕打工仔層面來說，亦可發現薪酬待遇已不是大家最為在意的事情，比起收入與種種福利，原來投入工作及發展所長的程度，更能決定大家的心情及職場滿意程度。

收入雖是重要，但工作說到底只是生活的一部份，要勉強自己長時間從事無法投入及不感快樂的工作，不如多點思考如何求得職場上的快樂吧！特別是年輕的打工仔，在審視現時工作及尋找新的工作機會時不妨在這些方面作考慮，好讓自己在工作時間也活得開心。

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