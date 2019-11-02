【退休移民】退休金制度最好的國家？MMGPI排名出爐：日本排尾7？

你知道全世界哪個國家的退休養老制度最好嗎？

▼▼根據最新的墨爾本美世全球養老金指數（Melbourne Mercer Global Pension Index），2019年排行榜如下▼▼

+ 7 + 6 + 5

墨爾本美世全球養老金指數2019年共調查37個國家，佔了全球三分之二的總人口數，使用多達40個指標來評定該國家的養老金制度，評估是否能夠引導退休人口改善財務狀況，或是可以永續發展、民眾是否有信心受到信賴等等。

負責研調該指數的機構解釋，英國、美國若能提高低收入者退休金請領的最低給付，分數便有機會進一步提升。（Josh Johnson ／ Unsplash）

此次再度蟬聯冠軍的荷蘭，以勞工職業生涯的平均收入為基礎，被評為擁有最佳的養老金制度。英國排行第14名、美國第16名。負責研調該指數的機構解釋，英國、美國若能提高低收入者退休金請領的最低給付，分數便有機會進一步提升。

日本在這份數據報告中排名相當落後，評級為D等級（Getty Images）

值得注意的是，日本在這份數據報告中排名相當落後，在37個評比國家中名列後段的31名，評級為D等級，名列該等級的國家代表養老退休金制度有重大缺失。專家建議，日本平均壽命每年持續加長的趨勢下，宜提高請領國家養老金的年齡。泰國則是此份評比報告中的最後一名，評比報告中指出，泰國應該強制建立退休金儲蓄的下限，給予貧困者支持與協助。

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