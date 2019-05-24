【做到退休】入行打算盤　一晃40載　老會計：以前個個都準時放工

銷售及市場推廣（Sales & Marketing）是一個變化迅速的行業，特別是在科技發達的今天，數據、網絡推廣與品牌經營等事情皆是以嶄新的模式進行。不過，可曾想過以前的人是怎樣做推廣及銷售嗎？ 現年83歲的羅顯潼，曾在乳製品企業菲士蘭香港任職了40年。多年以來，他見證了銷售及市場推廣方面的種種變化，也分享了不少工作上的點滴。

年逾八旬的羅顯潼與現於菲仕蘭香港任職數碼媒體表現經理的陳煒民（Brian）分享擔任銷售及市場推廣工作的今昔同異。（高仲明攝）

在盛行網購，人人亦在用社交媒體的今天，很多推廣及宣傳項目都已轉移到在網絡世界發生，但跟羅顯潼談及往昔，才知在科技還未如此發達的年代，這些工作都是要用辛勞與汗水換回來。

「我在1960年代加入公司，那時黑白淡奶已是坊間最受歡迎及最暢銷的品牌，但聽前人說，早在產品推出初期，大眾仍未認識它時，銷售員是得逐間逐間店去叩門，甚至連樓梯底的士多也要去叩門推銷，他們叫這方法做『行街』。當時淡奶是以六罐為一個包裝，銷售員常常帶着很多淡奶行街，六罐六罐的賣，產品才慢慢為大眾認識。」

於上世紀60年來入職，至2000年才退休的羅先生，名義上是擔任公司的會計部文員，但其實在那個年頭，很多時都會上下一心的互相幫忙，加上資歷夠深，因此對銷售及推廣工作的轉變頗為了解。（高仲明攝）

木箱到鐵箱 算盤和電腦

羅顯潼當時在公司的會計部任職，換在今天來說，要一位會計部文員走到前線落水落腳幫忙並不常見，但往昔日子，工作哪有分得這麼清楚。例如處理送貨的工作，那時的「子母奶」、「壽星公」產品全蘭經海路由荷蘭運港，岸上的人要駕駛駁艇收貨，一個個木箱去搬。他說：「為節省運輸和存倉費，很多貨品一船就直接送到顧客那裏，那時銷售員會直接在碼頭安排送貨事宜，我有空時都會去幫手。」

有時候，其他同事也會反過來幫他忙，就如收貨時，會計部也會忙於處理客戶的訂單（又稱「打單」）。「60年代時的打單工具只得算盤和計數機，計數機還是那種有手拉式捲紙收據設計的一款！老闆會親自教同事怎樣使用，在我們最忙碌時，全公司上下都要幫忙一起打單出貨。」不過隨着電腦的出現，物流程序變得系統化及電腦化，加上公司在西環建了貨倉，木箱在80年代也改為貨櫃箱，於是一班同事在碼頭工作得熱火朝天的景象也不復見。

羅先生入職剛滿一年時有份參與拍攝公司的大合照。（受訪者提供）

做足40年 只因公司有人情味

年輕人想見識多點，擴寛視野不是壞事，所以轉工跳糟是今時今日的職場常態。羅顯潼不認為新一代這想法是壞事，只笑言他們與自己那一代人的想法真的完全不同。

問及為何願意在一間公司做足40年，他指那個年代比較難找工作，而且每份工的工資分別不大，所以一般人都不輕言轉工。不過更重要的，是他覺得公司很有人情味，老闆對待員工有如世侄，照顧有加，又很少辭退同事，大家不分上下好像一家人似的。為公司奉獻多年，他指自己最大得着就是認識了很多好朋友，在退休後也不時返回公司探望同事，飲茶聚舊。

菲仕蘭有人情味的特點沒有隨時間而失色。羅先生退休時，公司便為他和另外數位同事舉行榮休聯歡晚宴。（受訪者提供）

每個時代都總有屬於自己的生活模式。新世代現在講求work life balance，羅顯潼表示他在年輕時根本沒聽過這概念，究其原因，或許是因為他們早已視work life balance為平常。「除了偶爾因要對數而加班外，我們都是在早上八、九點上班，而且人人都可準時收工。」他又補充說：「即使銷售員當天未追夠數，他們最多也只花一小時行多兩轉就收工，回家吃飯，完全不談工作。」

工餘時間充足，羅顯潼那時便抽空擔任兼職輔警，而且一做便做足19年。他說：「老闆知道我做輔警，很支持。那時遇上六七暴動，我要連續當更十幾天，我只打個電話請假，老闆就OK了。輔警每年都要參加七日訓練，我直接敲門入去和老闆說，他又很爽快便批准我請假。」有時候，想平衡工作與生活，無需觀念大行其道，一個具人情味的老闆已經足夠。

Brian加入公司4年，任職期間遇上兒子出生，妻子曾閱讀過自己有份編撰的育嬰資訊，「聽到老婆的讚賞，我感到很窩心」。（高仲明攝）

萬變不離一個關鍵

隨着千禧時代到臨，羅顯潼於2000年便退休，而公司也隨着科技發展走向數碼化。新一代員工逐漸成長，工作模式也與往昔大有不同。

加入了公司4年的Brian表示，銷售和推廣的工作現都走向數碼化，例如開設Facebook專頁、24小時AI Chatbot及發展網購渠道等，都是今天的基本。不過當他與羅顯潼這位前輩聊起來時，都發現市場推廣的工作模式再變，那個核心原則還是始終如一，還是「一切以顧客為先」。

哪個年代的媽媽顧客都非常重視育嬰知識，於是，壽星公早期會出版育嬰書，美素以前有育嬰指導部，今日就有個人化程式和營孕錦囊。（受訪者提供）

Brain說：「以公司的奶粉品牌為例，無論是40年前還是今天，它都非常重視推廣正確的育嬰知識，也很喜歡為寶寶影相。現在有了科技，我們可配合個人化的功能，向顧客提供營孕錦囊、育嬰資訊，並鼓勵新任媽媽們在社交媒體分享孩子的成長歷程。」

羅顯潼也指，公司以前有個育嬰指導部，裏面有專業護士為媽媽們提供支援，「我兒子出生後也找了她們幫忙」。他也笑指「壽星公」煉奶其實早期是以「育嬰產品」為市場定位，因為當時經濟條件較差，又沒有雪櫃，所以很多人都用甜奶溝水給孩子喝。相應地，公司推出壽星公育嬰書給廣大媽媽。Brian總結道：「市場推廣的方式有很多，但萬變不離其宗的是以顧客為先。」

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