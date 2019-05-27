【另類奇職】越南最後一位「寫信員」　89歲未退休：一切聽天由命

越南胡志明市的西貢中央郵局內，一位高齡89歲的越南爺爺每天早上8點準時上班。他是越南最後一位郵政寫信員，過去28年來每天用越南語、法語和英語為來訪的民眾書寫與翻譯信件。

郵局最高齡員工

越南胡志明市的西貢中央郵局（Saigon Central Post Office）外，高齡89歲的越南爺爺楊文悟（Duong Van Ngo）將單車停好。每天早上8點，他都會準時在郵局大廳的長桌尾端擺上名牌，開始一天的工作。

全世界寫最多信的人

楊老先生是越南最後一位郵政寫信員。過去28年來，他每天用越語、法語和英語為來訪的民眾書寫與翻譯信件。從1946年就開始在西貢中央郵局工作的他不但是越南從法國殖民時代走向獨立國家的見證者，更是金氏世界紀錄中花最多時間代筆寫信的紀錄保持人。

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最後一位郵政寫信員

從16歲起就在西貢中央郵局工作的楊老先生也是郵局內從未改變過的風景。在換過數個職位後，他在60歲那年成為郵政寫信員，從這個職業蒸蒸日上的時代寫到幾乎被完全取代的現在。與他同期擔任郵政寫信員的其他兩名同事都離世了，而他也從辦公室移到了大廳的某張長桌上。

大廳長桌就是辦公室

楊老先生說，他每天的工作時間是早上八點到下午三點。每天早上，他會將一張用越語、法語和英語寫著「公眾寫信員」的名牌貼到大廳長桌上，從公事包中拿出使用好幾年、寫滿筆記的英語和法語辭典、原子筆、筆記本，以及一個協助他閱讀字典和文件的放大鏡。

一字一句絕不馬虎

和許多同樣在法國殖民時期長大的人一樣，楊老先生的法語是在學校學的，英語則是他 36歲時美軍教他的。就算他的外語能力已如母語般流暢，他依舊毫不馬虎：

查字典絕對是必要的，不同情境和不同語言都存在差異。有些越南語字彙在其他語言中並不存在，所以我需要用外國人比較容易了解的方式表達出來。

就算他的外語能力已如母語般流暢，他依舊毫不馬虎。（Youtube截圖）

親力親為的翻譯服務

每天，楊老先生大約會寫五到七封信件，每一頁收費 0.5美元（約港幣 3.9元)，不額外收翻譯費。「現在的人已經可以用網路和智慧型手機翻譯文件了。他們大部分是來請我幫忙核對地址和收寄件資訊的正確性。」楊老先生說：「不過，就算現在翻譯服務到處都是，只有我是親自與委託人溝通、交流。」

郵局的觀光代言人

同時，他也為前來旅遊的觀光客手寫明信片，一張酌收 5,000越南盾（折台幣約1.7元）。儘管他不收取寫明信片的費用，不少觀光客依舊會給他十分優渥的小費。除此之外，會在楊老先生辦公時間來找他的，就是那些從小請他寫信到大的老客戶。

曾是市民與外國人的溝通橋樑

今年60歲的梅姨（Mai Dang Guesdon）就是楊老先生的老朋友。她在1990年代就經常委託楊老先生幫忙，寫情書給她當導遊時認識的法國男朋友。當時的她完全不會說法文，完全仰賴楊老先生的幫忙才能與男朋友、也就是現在的法國丈夫溝通。

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即將消失的職業

楊老先生的最後一位同事於10個月前辭世後，西貢中央郵局並沒有再找新的郵政寫信員，讓楊老先生成為胡志明市最後一個郵政寫信員。他認為，這個世界需要更多像他們這樣的人，「不過，這個世界應該不會想繼續付我們錢了吧。」他半開玩笑地說。

永遠的寫信阿伯

有時候，楊老先生也會收到信件。這些從世界各地寄到西貢中央郵局給「寫信的阿伯」，謝謝他當初寫下的一言一語。當記者問他打算繼續擔任郵政寫信員多久時，他說：「我也不知道，一切聽天由命。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】