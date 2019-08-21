【公務員】庫務署聘二級會計主任　月薪29k　大學會計畢業可申請

公務員向來被不少人視為鐵飯碗，然而修訂逃犯條例一事有影響大家投身政府的決心嗎？庫務署現正公開招聘二級會計主任，入職起薪點為每月29K，而且申請門檻未算高，若有意加入政府，不妨考慮申請。

庫務署的職責是為政府提供會計及財務管理服務，並負責編製和監管政府帳目。（資料圖片）

工作內容

庫務署的職責是為政府提供會計及財務管理服務，並負責編製和監管政府帳目。而是次聘請的二級會計主任會被派駐於各政府部門擔任會計或相關職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查工作、基金／貸款管理等。

入職條件

由於工作內容涉及專業範疇，因此應徵二級會計主任時，申請人必須具有相關專業資格才可：申請者必須持有本港大學所頒授的會計學位或同等學歷，又或是香港會計師公會專業資格課程的註冊學生（或同等資格）。

另外，申請人必須於CRE的能力傾向測試中取得及格成績，而中、英文試卷別分別取得「一級」和「二級」成績，以符合語文能力要求。最後，申請人必須能操流利粵語及英語。

庫務署二級會計主任招聘詳情（按圖了解）：

庫務署二級會計主任招聘詳情。（政府職位空缺截圖）

+ 8 + 7 + 6

招聘考試

有意申請者亦應留意，此職位是設有招聘考試，並暫定於2019年10月13日舉行。此筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的撰寫及組織能力，而申請者必須參加並取得合格成績，才可能獲邀請參加遴選面試。不過由於審核申請需時，因此申請者如獲邀請參加筆試，也並不表示他們已符合二級會計主任的入職條件。

人工福利

獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，人工起薪點28,725元，頂點可達53,195元。另外，獲聘者可享有薪假期、醫療及牙科診療等福利，在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情

此職位的截止申請日期是8月30日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者亦需要於9月6日或之前把所需證明文件副本送達庫務署部門人事組，信封上和每一頁文件都需註明網上申請編號。

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