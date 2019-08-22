【職場熱話】上班沒事可幹亦是折磨？　教你「扮工6招」歡度時光

工作忙碌到令人喘不過氣來？可曾想過返工無事可做也是一個困擾！早前有網民於Facebook專頁「奴工處」分享上班狀況，指每天都在「扮工」（扮作工作），實在折磨，而且上司就正正坐在後方，令上班的八個小時實在難捱……

窮忙是折磨？太得閒或許都是一種難受！﹙GettyImages/VCG﹚

早前有網民於Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己覺得上班沒事可做比過份忙碌更可憐，但更無奈的，是上司正正坐在他的後方，可以看到他的電腦熒幕畫面，令他每天八小時的「扮工」時間度日如年。

原文內容：

網民表示認同

此帖一出，隨即惹來不少網民留意及表示贊同。有人覺得在如此情況下，時間一定過得很慢，所以最理想的狀況是一直持續有事可做，到夠鐘放工就走人；亦有網民指自己坐在上司附近或多人經過的門口位，連覆一覆訊息都覺得他不專心，要扮工真的很難。

扮工經驗豐富的網民意見（按圖了解）：

網民就「扮工辛苦過忙碌」發表意見。（01製圖）

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扮工6招你要識

扮工六招你要識

有網民道出：「連扮工都唔識，點喺辦公室生存？」這亦實在不無道理，以下幾招扮工方法，大家又試過沒有？總好過玩手指和放空等放工。

1. email是原始的聊天工具

別忘了，在那些即時通訊軟件普及前，email是最多人使用的通訊軟件，所以，你可以用電郵與那些同樣沒事可幹等放工的朋友聊天。一來一回很慢？但另一方面，你趕時間嗎？以電郵來閒談，應該夠你消磨半日的了。

2. 當個畫家

很多員工會花時間做文件、寫筆記或畫草稿，所以不妨拿張白紙或筆記本，寫寫畫畫，訓練自己做一個辦公室寫生畫家。別人看來，你就如埋頭認真地做筆記一樣，是個不錯的掩護。

不妨拿張白紙或筆記本，寫寫畫畫，訓練自己做一個辦公室寫生畫家。﹙Photo by Lavi Perchik on Unsplash﹚

3. 玩文具

很多文具看起來都十分正常，但無聊沒事幹時，或可成為你的辦公室玩具。即使只是萬字夾和原子筆，當你專心兼認真地研究和把玩，說不定已可消磨幾個小時。

4. 開啟多個視窗

電腦放在前，因為害怕上司的監視而不使用的話未免太浪費。這情況下，你可嘗試開啟多個視窗，大大小小地胡亂填滿桌面，然後將電影播放器縮得小小的，一個用身軀可以阻擋的位置，一有風吹草動就按其他頁面扮工作，你這樣就可以有一個非常完美私人電影院。

公司電腦用Windows的話就教多你一招：快速轉換視窗的快捷鍵（shortcut key）是「Alt + Tab」，熟習使用，就能快速地遮掩「罪證」！﹙熒幕擷圖﹚

5. 與其他同事閒談

員工間需要互相溝通才能配合完成工作項目，而其實更多時候，這次對話都是吹水閒談。與其他同事閒聊都可以避開工作，而且每次對話都能佔據一定的時間。但要小心，閒談的次數太多的話，就變成了明目張膽的偷懶。

6. 煙break

不知為何煙民就有放煙break的特權，而且放多幾次都不會被罵，真神奇。很多煙民員工會利用這一特權，濫用它來幫助延長工作。不吸煙人士未必需要因此抽煙，但有時以傾公事為由，陪人家一起到樓下抽煙，也算可享這個「煙break」的不成文福利。

不知為何煙民就有放煙break的特權。﹙andrew-leu/unsplash﹚

如果你是管理層的角色，看到員工以以上方法來浪費時間，就應該有所警惕了。是自己工作分配不妥當，還是這位員工的能力可以處理更多分量的工作？你可以開門見山地跟他們討論一下工作內容，讓他們重拾對工作的挑戰心和滿足感。

﹙資料來源：mdesignonline﹚

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