【職場健康】外媒列十大患癌高危職業　美甲師、消防員榜上有名！

癌症是香港的頭號殺手，而且比起遺傳而得的患病機率，生活習慣與日常處身環境亦可能是致病元兇。外媒《Business Insider》曾列出十大患癌高危職業及當中原因，大家不妨參考。

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）曾發表報告，指出2018年全球的癌症新增病例估計達1,810萬個，並有約960萬人死於癌症。另外，近半新增病例及超過一半死於癌症的病例可能都是在亞洲發生。（VCG）

根據香港防癌會的資料指，香港每四個人當中就有一個人可能患癌，而在2017年所有登記死亡的人數當中，有31.3%就是死於癌症。至於首五類致命癌症依次為肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌及胰臟癌。而由美國癌症研究院出版的《癌症止步》亦指因遺傳相關的危險因子而致病的病例只佔了14％，但與人們生活形態相關的卻有77%，至於與環境風險有關的則有9%。

對都市人而言，工作往往佔了一天三分一甚至更多時間，因此工作環境的不同或亦會對健康帶來不同程度的影響。外媒《Business Insider》曾列出十大患癌高危職業，並就相關職業旳工作環境為何令人曝露在癌症風險下作出解說。從事這些行業的打工仔可以此作參考，並採取適當的保護措施，減少獲病的機會。

十大患癌風險較高行業（按圖了解）：

1.【飛機師】根據發表在《JAMA皮膚病學》雜誌上的分析，飛機師在工作時可能曝露在高於平均水平的紫外線輻射下。眾所周知，曝露在紫外線輻射下會增加患皮膚癌的風險，而曾有研究發現，在飛行中的飛機駕駛艙中坐一個小時，與照太陽燈20分鐘的紫外線A（UVA）輻射量相同。(Kristopher Allison/Unsplash)

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其實任何職業都可能會帶來不同的健康風險，只是上述十個職業在患癌風險上或更值得大家關注。要大家立即辭職或轉行也許不易（也未必有需要），但如何在工作日常中做足預防措施，卻是值得思考的，例如是在辦公室工作的職業，便應避免久坐或在工餘時多運動、當美甲師的便應確保店內的空氣質素水平等，以減低健康受到威脅的機會。

(資料來源：Ladders、康健、香港防癌會)

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