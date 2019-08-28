【精神狀態】倦怠也有程度之分　調查：關乎適應力及韌性的高低

世界衛生組織（世衛，WHO）今年五月把「工作倦怠」列入職業現象，不過除了過勞外，倦感其實還可受着其他原因形式。 外國近日有一調查表示，打工仔的適應力（Agility）與韌性（Resilence）是決定他們陷入倦感的機會，並能影響倦怠的程度。報告亦將工作倦怠的原因分成六種人格，大家不妨參考一下。

美國心理減壓平台訪問了當地2,000名全職員工，並以六種人格探討倦怠成因、程度與員工的適應力和韌性的關係。（Freestocks Org / Unsplash）

返工做到大叫救命的經歷，想必很多人都試過吧！

美國心理減壓平台meQuilibrium早前就「工作倦怠」訪問了當地2,000名全職員工，探討工作焦慮所引發的現象和行為。 當中，平台用上適應力（Agility）與韌性（Resilence）作分析標準，然而將相關的倦怠程度分為六種「人格」，表示每個的成因、出現可能性及程度都各有不同。

Agility字面意思是敏捷，但調查把Agility定義為適應改變的能力（Ability to adapt to change），所以本文直接採用「適應力」一字作解釋。至於Resilence則解作遇到困難後回復快樂的能力，本文以將它譯作「韌性」。

簡單而言，六種性格分別為：「憂思者」、「調查狂」、「保持現狀者」、「奮鬥人士」、「竭盡全力者」及「改變達人」，各種性格佔受訪者比例及相關分析如下：

Agility字面意思是敏捷，但調查把Agility定義為適應改變的能力（Ability to adapt to change），所以此報導直接採用「適應力」一字。Resilence則解作遇到困難後回復快樂的能力，故此報導取「韌性」一詞解。（meQuilibrium 6 workplace personas報告截圖）

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1. 【憂思者】

憂思者有愛心，但適應力差，經常擔心同事和老闆會否接受自己，也擔心自己能力不足。他們的靈活性與韌性於六種人格中均屬最低，容易陷入工作倦怠及辭職的風險。報告顯示，七成這類別的受訪者指自己的工作壓力極大，近半（49%）有抑鬱焦慮風險。

2. 【核實者】

核實者的自信心低，同理心不足，與別人的關係亦不好，學習興趣又低，需要幫助學習管理財政和工作壓力。在是次調查中，其實有23%受訪者是經理級別的打工仔，但當中有六成人卻表示自己並沒有出色的解難能力，並有近九成（88%）核實者指自己沒有同理心，六成人表示解難能力差。

3. 【保持現狀者】

保持現狀者，相信現時狀況已經夠好，靈活性差，但韌性適中，兩者剛好平衡，所以他們較不易感受到工作的壓力，也不會花太多心機去學習、建立新的人際關係或改善健康習慣。94%保持現狀況表示不喜歡「尋找和解決每天的問題」。總之，他們不喜歡變化或突發性，思緒早已定型，沒有改變動力。

4. 【奮鬥人士】

奮鬥人士靈活性強，韌性中等。這批人潛力高，但很容易陷入倦怠；雖然他們具巨大成長潛力，學習創新力強，但亦容易焦慮、壓力大，加上缺乏足夠的韌性，令他們無法專心或正確管理時間，然後因沮喪而陷入倦怠。66%奮鬥人士指自己於工作場合經歷的負面情緒多於正面的。

5. 【竭盡全力者】

竭盡全力者做事全心投入，但工作與生活之間亦最難取得平衡，在是次調查中，所有人（100%）都表示他們在工作和生活時間有衝突。不過，他們適應力及韌性都很強，能夠快速適應改變和掌握機會，自信心強。

6. 【改變達人】

改變達人的適應能力超強，極具韌性，是最不容易出現工作倦怠的一群人。 70%的改變達人表示能夠找到工作的意義，91％人更認為自己有很強的解難能力。

其實，從工作而來是的壓力是不可能完全消除的，就算了解自己是屬於哪種性格的倦怠人士，也不代表這是絕對的好或壞。不過藉着這個調查，大家應能對自己有更進一步的了解，這對你管理壓力，在工作表現受到影響前已改善或預防問題發生是很有幫助的。

（資料來源：Ladders、meQuilibrium）

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