【同事關係】從不落手幫忙卻敢厚顏邀功？　小心6種有毒同事！

返工本身已經很累人，要是遇上「毒性」甚強的「麻煩友」／「煩膠」同事，恐怕是疲上加疲。很不幸，職場總存在一些有毒同事，他們惹人厭的行為經常破壞辦公室氣氛、員工的心情和公司文化。

職場千奇百怪，難免會遇到一些與別不同、行為習慣令人費解的同事。（Getty/VCG）

在職場上能夠遇上好同事，甚至是能交心的人是非常幸運的事，很多時候，打工仔能夠與「正常人」合作已算不錯。如果不幸遇上討厭的同事，他們不但會影響你的情緒，甚至阻礙你的事業發展。

以下就是6種常見的有毒同事及應付他們的方法（按圖了解）：

1.【自私精】不懂理會旁人感受（Getty/VCG）

1.【煩人精】

煩人精同事不但煩在說不停、太大聲，而且最惹人厭的是毫無身處公共空間的意識。例如午餐味道大得使辦公室發臭、香水過濃、毫不顧忌說著低俗話題……總之就是完全沒有自覺地做些不適合出現在辦公場所的行為，使人生厭。他們的眼中只有自己，沒有其他人的存在。

2.【偽君子】

職場上總會遇到小人，而愛「扮嘢」的虛偽小人又比真小人難對付。那些一邊對你好，一邊在你背後說壞話的已經算最常見和最容易應付的了，更危險的是表面支持你的工作，實際想破壞你好事或偷你功勞的小人。一來要「觀其言，察其行」找出他們是否小人，二來還要白紙黑字紀錄重要事項以保護自己。

3.【放負怪】

卡通《小熊維尼》中的角色咿唷（Eeyore）最能代表放負精的性格，他們想法消極，常常放負。在他們眼中，生活中所有東西都是一坨屎，即使現在未變差，接下來的十分鐘肯定會糟糕起來。其實，工作壓力那麼大，負能量聽得多只會更煩躁。

4. 【惡霸】

《多啦A夢》主角大雄身邊有個「蝦蝦霸霸」的胖虎，而職場中亦一定會看到胖虎的身影。他們是公司中的欺凌者，常仗勢欺人。工作上事事挑剔，嫌棄他人的工作成果，而且性格好鬥，每次對話都要贏過對方才罷休。

5.【Free-rider（自由騎士）】

打工仔讀書期間必定最憎Free-rider，可惜出到社會Free-rider仍然無處不在。Free-rider有兩種，第一種是由頭到尾都沒有出現，卻於事後邀功；第二種是開會時滔滔不絕，落手做時卻不見人影或魂魄不在，導致他人要執手尾。

6.【犯法份子】

這是最高級別的「有毒」同事，他們明目張膽作出一些不能容忍，甚至是犯法的行為，例如性騷擾、歧視、虧空公款等。

天天看到討厭的同事的確會影響自己的心情，你可以嘗試改變自己的心態，甚至打破原本的惡性循環，令自己過得愉快一點。(Getty/VCG)

應付「有毒」同事的方法

所謂「一樣米養百種人」，在一家公司工作總難免與各式各樣的人士打交道，能夠遇到正正常常的同事、客戶其實相當幸運，但不幸遇到「麻煩友」，便要學會與他們共存。以下有兩個技巧：

1. 不要期待對方改變

很多時候，我們遇上不合乎自己想法的人時，總會想對方作出改變，例如說服公司勸導該同事、尋找方法強迫他們改變等，不過，往往「期望愈大，失望愈大」。人人的價值觀不同，我們看不過眼的行為在別人眼中可能只是小事一樁，我們講的話就如對牛彈琴。因此，不要浪費時間產生不必要的期待。

2. 問自己會否是問題的一部分

雖然這麼說會有點礙耳，但辦公室問題是由多人互動造成的結果，「麻煩友」同事固然有其問題所在，但我們亦要自問：「我們的反應會不會有時助長或刺激了對方的神經，間接令問題更嚴重呢？」這時候，我們便要了解個人性格，找出哪一部分引起對方的負面反應，改用另一種形式應對。

解決問題從來不只有一個方法。山不轉路轉，路不轉人轉。

（資料來源：Fed Smith）

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