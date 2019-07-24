【職場人際】強調事實、選擇聆聽　6個技巧助得體提出反對意見

職場世界時有各持己見，難以妥協的時候，當彼此的想法、價值觀及意見有不同時，該怎樣處理？反對就等於不尊重嗎？如果向一位向來與自己關係不錯的同事表達反對意見時，會令對方感難受嗎？

現實中的職場，大家定有各持己見，難以妥協的時候。﹙GettyImages/VCG﹚

這是一個很常見的心態：當人們堅信自己有一套「對」的做法時，很容易便會忽略了自己表達想法的方法，只用直接及比較不客氣的語氣說話。所以，在下次反對別人的意見或表達自己的見解前，可以先考慮以下六點，好於陳述自己觀點的過情中也保持尊重對方的態度。

1.集中在事實

一個有力的論據是包含事實多於意見，但當對方提出的與你所持的意見不同時，人們便很容易忘掉了這一點。

尊重，是一種優先考慮邏輯而不是個人情感的情緒，所以在提出反對意見時，應要用源於事實的論點來支持你的推理和信息，因這樣做不僅會讓你更有說服力，亦會讓大家知道你只是對事不對人。

一個有力的論據是包含事實多於意見。﹙GettyImages/VCG﹚

2. 保持客觀

特別在專業的職場環境中，打工仔要不斷的提醒自己的說話不要太過主觀！這不是要求自己不去反對人家的意見，而是在表達想法前先弄清楚自己的論點，知道自己提出另一方案或論點的原因，好令人明白你是另有想法才提出反對，而不是在否定人家建議時卻又沒有其他提議。

3.認同好的論點

沒錯，你正在不認同某人的觀點，但通常一個建議中，多不適合都好，總有一點半點可取之處。所以，在你闡釋自己的意見前，你可以在對方的論述中找到可取之處，並由這點可以說起，再以始發展自己的見解。

可以這樣說，例子：

我絕對認同你說，我們要改善提供客戶服務的時間，這是非常值得考慮的一點。但如果我們不用plan A而是用plan B的話，會不會好些？

以友好和合作的態度分享你的想法，別讓人誤會是指責。

先認同，後陳述。﹙GettyImages/VCG﹚

4.要聆聽

就算是認為人家的意見難以接受，很想立即出口打斷他的說話，但建議最好還是忍一忍，先讓人家把要說的話都說過，並細心聆聽他們的重點，然後才平心靜地了解及商量，好看看雙方能否在兩個或更多方案中取得平衡點。

如聽不入耳，並用沒有焦點、亂說一通的論點說話來打斷人家的說話，倒頭來人家不明你的想法，也不會樂意聽取打斷自己說話的人的意見。

5.用帶有「我」字的語句

你覺得以下兩句，哪一句比較苛刻？

．「你總是在死線前才有如此關鍵的想法，這不會令整件事情變好，反而會令大家有更大負擔。」

．「我明白你的想法，但我擔心在死線前有如此大改變，大家會感到吃力。」

分別是，第一句令對方覺得被指責，而第二句使用「我」字的句字，會令人覺得你的論點並不帶有人身攻擊。選擇適當的用字來表達自己，是一個需要磨練的過程，令對方好受是禮貌和尊重。

6.在適當的時候選擇不堅持

妥協都是一個艱難的課題，雖有不同意，但並不代表你永遠都是對的一方，對方提出的意見亦一樣有他的考量，所以有時在僵持不下的情況下，你要學懂退讓，在適當的時候退一步，讓大家可以繼續前進。妥協是一個學習的機會，可能別人的方案確實比較好，然後再從中學習。

妥協是一個學習的機會，可能別人的方案確實比較好，然後再從中學習。﹙GettyImages/VCG﹚

職場上，分歧是不可避免的，但你要選擇一個正確的方式來表達自己的論點。學到以上的6個關鍵技巧，你就能以有效、專業並尊重對方的方式來呈現自己的所思所想。

﹙資料來源：The Muse﹚

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