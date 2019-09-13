【中秋】月餅落肚脂肪升　靠食減返磅？營養師比較五大飲食法好壞

中秋佳節，打工仔都要開懷大吃湯圓月餅，又要出席聚會飯局。只是從美食之海歸來後看到節節上升的磅數，不少人都會重新開始減肥大計！ 既然問題出在食，那便由食入手解決。飲食法成為不少人的首選減肥方法，市面流行數種大熱飲食法，包括生酮飲食法、16:8 斷食法、減糖、減碳、隔日斷食法等等，它們有何分別？各個方法的優、缺點呢？本地認可營養師為大家一一解答。

除了月餅、湯圓、糖果和甜點外，飯局約不停也是中秋後人們體重上升的原因。（Pixabay）

隔天斷食法（Alternate Day Fasting）是外國新興的減肥飲食法，它主張36小時斷食，12小時進食，屬於非常激進和極端的方法。近日外國有一研究發表，討論其成效和安全性。

身為營養師兼「家營營養中心」創辦人的吳耀芬（Kathy）指，隔天斷食法不是香港最流行的減肥飲食法，反以生酮飲食、低醣飲食、運動減肥為大趨勢。同時，她又簡單比較了生酮飲食、減醣飲食、減碳飲食、16:8斷食和隔天斷食法五種飲食法的特色及優缺點。

中秋前後，打工仔想開始減肥大計的話，不妨參考一下哪種適合自己。

生酮飲食法

特色：每天熱量來源應有75-80%來自脂肪，15-20%來自蛋白質，不多於5%來自碳水化合物 優點：短時間內減肥效果明顯 缺點：要求嚴格，外出進食太多限制，不易維持 長時間進行可能會出現酮酸中毒、便秘、加重肝、腎、心血管負擔等等

生酮飲食法每天熱量來源應有75-80%來自脂肪，15-20%來自蛋白質，不多於5%來自碳水化合物。﹙黃寶瑩攝﹚

16:8 斷食法

特色：每日空腹16小時，只在8小時內進食 優點：大部分人容易實行 只需減少熱量攝取，不需考慮食物選擇和質素，較少限制 缺點：需每天實行，較難長時間維持

減醣飲食

特色：減少攝取食物中的糖分（通常指砂糖或糖漿） 例如限制進食含糖飲品、零食、甜品、果汁 優點：最容易做到，因為其他食物的份量和選擇不限 缺點：缺乏全面的飲食改善，所以效果短暫，只能減去少部分磅數

減少攝取食物中的糖分（通常指砂糖或糖漿）﹙Photo by Claudia Crespo on Unsplash﹚

減碳飲食

特色：減少攝取碳水化合物 （包括粥粉麵飯、麵包、餅乾及高澱粉質疏果等食物） 優點：適合較喜歡進食肉類的人士 缺點：缺乏全面的飲食改善，所以效果短暫，只能減去少部分磅數 碳水化合物攝取不足可能會造成疲倦、集中力下降、頭暈、心情煩躁等情況

隔日斷食（ADF）

特色：每週只需要3-4天進行斷食，斷食和正常進食隔日交替 優點：相比其他斷食法較容易實行和長時間持續 只需減少熱量攝取，不需考慮食物選擇和質素，較少限制 對身體有較少負面影響 缺點：缺乏全面的飲食改善 沒有考慮食物的質素，所以也有機會出現營養不良的情況

吳耀芬（Kathy）是香港營養師學會認可營養師及「家營營養中心」創辦人。常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。（受訪者提供）

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