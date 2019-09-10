【減肥迷思】為什麼吃得少也瘦不了？　3大瘦身要懂的飲食要訣

不少人都知道，要成功減肥，其中一個關鍵就是要加快新陳代謝以消耗熱能，防止脂肪積聚。不過有註冊營養師指出，不良的飲食習慣或有機會減緩新陳代謝，使減肥變得困難，甚至令人們日後更容易發胖。

新陳代謝是一種人體為了維持生命和修復的機能，期間所進行的吸收、消耗、轉換能量與儲存等一系列的過程，牽涉的內容廣泛且複雜。（GettyImages/VCG）

根據美國醫療健康網站WebMD的資料所指，「代謝是指將食物轉化為能量的過程，使身體能夠發揮作用。新陳代謝快的人比那些新陳代謝較慢的人消耗卡路里更快。」而外國數碼媒體公司Betches早前訪問了註冊營養師兼健康平台The Healthy Mommy營養總監，以了解怎樣的飲食習慣有機會減緩新陳代謝的速度。

三大飲食建議（按圖了解）：

1. 【選錯早餐】很多人選擇吃碳水化合物高及低蛋白質的早餐，例如麥皮、穀物片、牛油果多士、麵包等，但這些食物沒有足夠的蛋白質來修復在夜間自然分解的肌肉組織。（GettyImages/VCG）

1. 【選錯早餐】

很多人選擇吃碳水化合物高及低蛋白質的早餐，例如麥皮、穀物片、牛油果多士、麵包等，這些食物都沒有足夠的蛋白質來修復在夜間自然分解的肌肉組織。為了啟動修復過程，你需要一份提供足夠蛋白質的早餐，包括雞蛋、牛奶、豆類、堅果、肉類等食物。如果長時間吃錯早餐，有機會流失肌肉組織，令新陳代謝減慢。

2. 【吃太多加工食品】

代謝是指將食物轉化為能量的過程，而身體轉化能量的速度，則視乎食物的種類。精製加工食品例如蛋糕、餅乾、點心、香腸、午餐肉等食物除了會添加一些色素和防腐劑等化學物質外，另一個問題是非常容易消化，長時間吃精製食物會造成血糖飛漲，導致代謝問題。相反，吃「全食物」（whole foods），即天然完整、未經加工精製的食物，身體會通過分解食物來獲取所需的能量和營養，令消化時所需要消耗的熱量增加，間接增加了新陳代謝。

3. 【吃得太少】

不少人會透過節食來減肥，不過，吃得太少會減慢新陳代謝，分分鐘得不償失。當身體吸收太少能量，感覺到食物短缺，便會減慢轉化過程，令能量用得更久。節食或可在短時間內看到減重的效果，不過，長遠而言，只有當身體吸收足夠的能量和營養時，才會運作得更好，並感到更有活力。

（資料來源：Betches）

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